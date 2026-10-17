Elite League: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου κόντρα στην Κομοτηνή

Την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες και να αφήσει πίσω της την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής έχει η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία υποδέχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου τον ΓΑΣ Κομοτηνής, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Elite League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 17:00, στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, με την ομάδα του Αρκαλοχωρίου να θέλει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, σε ένα σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η Αναγέννηση ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην Elite League με νίκη επί της ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου με 87-79, δείχνοντας από νωρίς ότι μπορεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστική. Ωστόσο, στη δεύτερη αγωνιστική γνώρισε την ήττα με 75-55 από τον Πρωτέα Βούλας και πλέον θέλει να βγάλει αντίδραση, παρουσιάζοντας καλύτερο πρόσωπο σε άμυνα και επίθεση.

Απέναντί της θα βρεθεί ο ΓΑΣ Κομοτηνή, που μετρά μία νίκη και μία ήττα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η ομάδα της Θράκης επικράτησε στην πρεμιέρα του Πρωτέα Βούλας με 77-72, ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε από τον Πανιώνιο με 83-77. Πρόκειται, επομένως, για έναν αντίπαλο που αναμένεται να διεκδικήσει τις πιθανότητές του, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την αγωνιστική ετοιμότητα των γηπεδούχων.

Για την Αναγέννηση, το ζητούμενο θα είναι η μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοσή της, η αμυντική προσήλωση και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Με τη στήριξη του κόσμου της, η ομάδα του Αρκαλοχωρίου θα επιδιώξει να επιβάλει τον ρυθμό της και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας.

Η 3η αγωνιστική της Elite League:







Παρασκευή 16/10 (17:00):



Παπάγου – Πρωτέας Βούλας 69-81







Σάββατο 17/10 (17:00):



Kronos -Αμύντας



Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό



Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό



Λαύριο – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου



Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΓΑΣ Κομοτηνή



Πανιώνιος – Κόροιβος







Δευτέρα 19/10 (20:00):



Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ







Η επόμενη αγωνιστική (4η, 20-22/10):







Τρίτη 20/10 (17:00):



Ψυχικό-Μέγαρα ΟΝΕΧ BC



Μαχητές Πειραματικό – Kronos







Τετάρτη 21/10 (17:00):



Αμύντας-Κόροιβος



Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Πανιώνιος



ΓΑΣ Κομοτηνή-Παπάγου



Πρωτέας Βούλας-Λαύριο







Πέμπτη 22/10:



Πανερυθραϊκός-Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (17:00)



Γλαύκος Εσπερος- ΑΓΕΧ (18:00)

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