Τι θα φάμε σήμερα; Γαλλικό τοστ με νουτέλα

Υλικά



8 φέτες ψωμί του τοστ



4 κ. γλ. νουτέλα



1/4 φλ. τσαγιού γάλα



1 μεγάλο αυγό ή 2 μεσαία



2 κ. σ. ζάχαρη



1/4 κ. γλ. εκχύλισμα βανίλιας



3 κ. σ. ζάχαρη



1 κ. γλ. κανέλα



3 κ. σ. βούτυρο



Σιρόπι σφενδάμου για το σερβίρισμα (προαιρετικά)







Εκτέλεση



Αφαιρέστε την κόρα από τις φέτες του ψωμιού και ανοίξτε τες με έναν πλάστη, μέχρι να γίνουν λεπτές και επίπεδες.



Αλείψτε κάθε φέτα με νουτέλα, χρησιμοποιώντας περίπου 1/2 κουταλιά της σούπας ανά φέτα. Τυλίξτε τις σφιχτά σε ρολάκια.



Σε ένα μικρό, ρηχό μπολ, χτυπήστε το γάλα με το αυγό, τις 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και το εκχύλισμα βανίλιας, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αφήστε το μείγμα στην άκρη.



Σε ένα δεύτερο ρηχό μπολ, ανακατέψτε τις 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη με την κανέλα και αφήστε το μείγμα στην άκρη.



Ζεστάνετε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και λιώστε το βούτυρο. Βουτήξτε κάθε ρολάκι στο μείγμα με το γάλα και το αυγό, φροντίζοντας να καλυφθεί καλά, και τοποθετήστε το στο τηγάνι.



Ψήστε τα ρολάκια για περίπου 2 λεπτά, γυρίζοντάς τα τακτικά, μέχρι να ροδίσουν και να αποκτήσουν ελαφρώς τραγανή υφή από όλες τις πλευρές.



Μόλις ψηθούν, περάστε τα ρολάκια από το μείγμα ζάχαρης και κανέλας, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Επαναλάβετε τη διαδικασία με όλα τα ρολάκια.



Σερβίρετε όσο είναι ακόμα ζεστά, προσθέτοντας, αν θέλετε, λίγο σιρόπι σφενδάμου.

Πηγή: newsbeast.gr

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