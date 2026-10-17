Επισκοπή Πεδιάδος: Με φακούς κυκλοφορούν τη νύχτα οι κάτοικοι

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Για έκτη συνεχόμενη νύχτα παρέμεινε χωρίς δημοτικό φωτισμό η Επισκοπή Πεδιάδος, σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου που επικοινώνησε με το Ράδιο Κρήτη.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση δυσκολεύει την καθημερινότητα των κατοίκων, οι οποίοι αναγκάζονται να κυκλοφορούν με φακούς για να βγουν από τα σπίτια τους μετά τη δύση του ηλίου.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι είχαν λάβει διαβεβαιώσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ πως το πρόβλημα θα αποκατασταθεί, ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, πέρασαν έξι βράδια και η περιοχή εξακολουθεί να βυθίζεται στο σκοτάδι.

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