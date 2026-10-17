Ηράκλειο: Ήθελε να μπει στο πλοίο αλλά φόρεσε χειροπέδες

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Στη σύλληψη ενός 27χρονου υπηκόου Μπαγκλαντές προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, καθώς φέρεται να επιχείρησε να ταξιδέψει με πλοίο προς τον Πειραιά χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν κατά τον έλεγχο ο 27χρονος κλήθηκε να μεταβεί στη Λιμενική Αρχή για την εξακρίβωση των στοιχείων του, ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συμμορφώθηκε στις εντολές των λιμενικών και τους εξύβρισε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη παραμονή στη χώρα, απείθεια και εξύβριση.

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