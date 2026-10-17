Στενά του Ορμούζ: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μετά από πρόσκρουση σε νάρκη (βίντεο)

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και επιχείρησε να διέλθει παράνομα, ακολουθώντας διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από το Ιράν.

JUST IN: A supertanker carrying more than 2 million barrels of oil was struck and exploded after hitting a naval mine laid by IRGC along a route in the Strait that Iran has illegally declared. The incident occurred today, while some reports claim the vessel was hit by a cruise missile instead. — Current Report (@Currentreport1) October 17, 2026

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