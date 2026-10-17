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ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μετά από πρόσκρουση σε νάρκη (βίντεο)

στενά του Ορμούζ
clock 07:10 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και επιχείρησε να διέλθει παράνομα, ακολουθώντας διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από το Ιράν.

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στενά του Ορμούζ Δεξαμενόπλοιο Ιράν
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