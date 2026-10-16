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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο ΕΠΣΗ: Τα ζευγάρια της 2ης φάσης

επση
clock 23:36 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο επόμενο στάδιο περνάει το Κύπελλο ΕΠΣΗ, καθώς έγινε σήμερα η κλήρωση για την 2η φάση του θεσμού.

Οι αγώνες θα γίνουν 21 Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου, όπου συνολικά 14 ομάδες θα διεκδικήσουν τα επτά «εισιτήρια» για την επόμενη φάση.

Θέρισος, ΟΦΑΜ, Ποσειδώνας, Ανάληψη και Δωριέας έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους για την συνέχεια του Κυπέλλου χωρίς αγώνα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της 2ης φάσης του Κυπέλλου ΕΠΣΗ:

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026

Γαρίπα-Κεραυνός

Μαραθώνας-Άλογο Μαλεβιζίου

Δόξα Γαλιάς-Μοίρες

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026

Λίντο-Αγία Βαρβάρα

Κόρακας-Αστέρας Μυρτιάς

Snakes FC-Φαιστός

ΠΟΗ-Κόροιβος

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