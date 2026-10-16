Γιορτή Κάστανου 2026: Αυθεντικό κρητικό γλέντι και παράδοση στο Ιναχώριο Κισάμου

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Με ένα τριήμερο εκδηλώσεων, που συνδυάζει την παράδοση, τη μουσική, την ενημέρωση και την προβολή των τοπικών προϊόντων, επιστρέφει η Γιορτή Κάστανου στη Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου του Δήμου Κισάμου, από την Παρασκευή 23 έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει ενημερωτικές εσπερίδες για τα ζώα συντροφιάς και τη σφήκα της καστανιάς, παρουσίαση της τουριστικής καμπάνιας του Δήμου Κισάμου, έκθεση φωτογραφίας και μουσικές εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και τοπικών πολιτιστικών συλλόγων.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Μύλοι, με παραδοσιακό κρητικό γλέντι, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσουν ο Γιώργος Στρατάκης και το συγκρότημά του, καθώς και χορευτικά συγκροτήματα της Κισάμου.





Παράλληλα, στο πλαίσιο της Γιορτής Κάστανου θα λειτουργήσει υπαίθρια έκθεση τοπικών προϊόντων.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου – Πρώην Δημοτικό Σχολείο Λίμνης



18:30 – Ενημερωτική εσπερίδα για τα ζώα συντροφιάς

Η πρώτη ημέρα ξεκινά με ενημερωτική εκδήλωση για τις παροχές που προβλέπει ο νόμος 4830/2021 σχετικά με τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.

Η ενημέρωση θα αφορά, μεταξύ άλλων, τη δωρεάν ηλεκτρονική σήμανση, τη στείρωση και άλλες σχετικές παροχές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κτηνοτρόφους.

21:00 – Λαϊκή βραδιά

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με λαϊκή μουσική βραδιά με τον Βαλεντίνο Μαρτσελάκη.

Στον χώρο θα φιλοξενηθεί επίσης έκθεση φωτογραφίας.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου – Ενοριακό Κέντρο Βλάτους



19:00 – Ενημέρωση για τη σφήκα της καστανιάς

Ενημερωτική εκδήλωση για τη σφήκα της καστανιάς, με ομιλητή τον Χαράλαμπο Ανουσάκη, γεωπόνο και διευθύνοντα σύμβουλο της Αναπτυξιακής Εταιρείας «Εννιά Χωριά Α.Ε.».

20:00 – Παρουσίαση της τουριστικής καμπάνιας του Δήμου Κισάμου

Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της τουριστικής καμπάνιας του Δήμου Κισσάμου, στο πλαίσιο των δράσεων προβολής της περιοχής.

21:00 – Έντεχνο ροκ live

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα «Ο Κόχλερ και οι ΚράταRe», με τους:

Γιάννη Κόχλερ, κιθάρα και φωνή.



Χριστόφορο Χριστοφοράκη, ηλεκτρική κιθάρα και φωνή.



Μιχάλη Κουμουτσάκο, πλήκτρα.



Ευτύχη Χελιουδάκη, ντραμς.



Στέλιο Νιολάκη, μπάσο.



Κυριακή 25 Οκτωβρίου – Πλατεία Μύλοι



12:00 – Κεντρική εκδήλωση της Γιορτής Κάστανου

Η κορύφωση του τριημέρου θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Μύλοι, με παραδοσιακό κρητικό γλέντι, μουσική και χορό.

Στο μουσικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν ο Γιώργος Ι. Στρατάκης και το συγκρότημά του.

Παραδοσιακούς κρητικούς χορούς θα παρουσιάσουν:

Ο Όμιλος Βρακοφόρων Κισσάμου.



Ο Σύλλογος Κρητικών Χορών «Η Κίσσαμος».



Διοργάνωση και πληροφορίες



Τη Γιορτή Κάστανου 2026 διοργανώνει ο Δήμος Κισάμου, σε συνεργασία με την Κοινότητα Έλους, την Κοινότητα Βλάτους και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βλάτους «Νέοι Ορίζοντες».

Στη διοργάνωση συμμετέχει επίσης η Αναπτυξιακή Εταιρεία «Εννιά Χωριά Α.Ε.».

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Κισάμου στο τηλέφωνο 2822340200 ή στο email [email protected].

Υπεύθυνη επικοινωνίας είναι η κα Βίκυ Μαρακάκη.

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