Το φθηνό αξεσουάρ που μπορεί να «κόψει» το αυτοκίνητό σου στο ΚΤΕΟ – Τι αλλάζει από το 2027

Σε κάθε αυτοκίνητο στην Ελλάδα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη ταξινόμηση και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ προκειμένου να διασφαλίσει πως πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ωστόσο μια αλλαγή που θα ισχύσει από το 2027 και αφορά στον εξοπλισμό των οχημάτων﻿, αναμένεται να φέρει πολλούς οδηγούς αντιμέτωπους με σοβαρές ελλείψεις αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως δεν διαθέτουν τον υποχρεωτικό εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα πλην των δικύκλων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το νέο φαρμακείο σε προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022 ή αντίστοιχου ISO, ώστε να διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και πληρότητας εξοπλισμού.

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, ρολό αυτοκόλλητης ταινίας στερέωσης, σετ 14 αυτοκόλλητων επιθεμάτων διαφορετικών διαστάσεων, τέσσερις αποστειρωμένους ατομικούς επιδέσμους διαφορετικών διαστάσεων, αποστειρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων, έξι αποστειρωμένες κομπρέσες τραυμάτων, πέντε ελαστικούς επιδέσμους διαφορετικού πλάτους, τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης, ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών, τέσσερα γάντια μιας χρήσης, δύο υγρά μαντηλάκια καθαρισμού, δύο ιατρικές μάσκες, οδηγίες πρώτων βοηθειών και λίστα περιεχομένων.

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Σύμφωνα μάλιστα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα μας, αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως το όχημα δεν διαθέτει το νέο αυτό φαρμακείο που ορίζει η νομοθεσία, καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις και εκδίδεται δελτίο ΚΤΕΟ περιορισμένης ισχύος, διάρκειας 30 ημερών.

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ελλείψεις και να προσέλθει εκ νέου για επανέλεγχο, διαφορετικά το όχημα δεν θεωρείται νόμιμο για κυκλοφορία και ως εκ τούτου σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία ο οδηγός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα πρόστιμα που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.



Το νέο αυτό φαρμακείο κοστίζει μόλις από 5,30 ευρώ, τη στιγμή που ο επανέλεγχος σε κάποια ΚΤΕΟ υπερβαίνει αυτό το ποσό (μπορεί να φτάσει και τα 7 ευρώ).

Ωστόσο το φαρμακείο δεν είναι το μοναδικό στοιχείο του εξοπλισμού που θα πρέπει να έχουν οι οδηγοί στα αυτοκίνητά τους, καθώς ο έλεγχος στα ΚΤΕΟ απαιτεί την παρουσία επίσης του προειδοποιητικού τριγώνου﻿ (το οποίο χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης στάθμευσης του οχήματος, συνήθως λόγω βλάβης ή τροχαίου ατυχήματος) και του πυροσβεστήρα τύπου Ι, ξηράς κόνεως (κατάλληλος για πυρκαγιές κατηγορίας A, B και C, δηλαδή από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα).

Πηγή: www.carandmotor.gr

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