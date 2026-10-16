Σητεία: Λαμπρή τελετή βράβευσης για τον πρώην Δήμαρχο Νίκο Πετράκη

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με την παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της πολιτικής και της οικονομίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, η επίσημη τελετή βράβευσης του πρώην Δημάρχου Σητείας και Επίτιμου Προέδρου του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ), Νίκου Πετράκη.

Η τιμητική εκδήλωση έλαβε χώρα στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Sitia Beach City Resort & Spa, αποτελώντας την κεντρική και πιο φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή της εναρκτήριας ημέρας του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Δήμου Σητείας.

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Αναγνώριση ενός πολυσχιδούς έργου

Το συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Σητείας και ο ΟΑΣ, ξεκίνησε τις εργασίες του με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της Ανατολικής Κρήτης, επιλέγοντας όμως να τιμήσει τις βάσεις που τέθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Η βράβευση του κ. Νίκου Πετράκη αποτελεί την ελάχιστη αναγνώριση για την πολυετή, ανιδιοτελή προσφορά του και το πολυσχιδές έργο του, το οποίο σφράγισε τη σύγχρονη ιστορία και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

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Την εκδήλωση άνοιξε με μια θερμή προσφώνηση ο νυν Δήμαρχος Σητείας, Γεώργιος Ζερβάκης, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το όραμα και την αφοσίωση του προκατόχου του. «Ο Νίκος Πετράκης δεν υπήρξε απλώς ένας δήμαρχος, αλλά ο αρχιτέκτονας μιας Σητείας που έμαθε να διεκδικεί και να πρωταγωνιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκινητικές ομιλίες από ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης

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Για την προσωπικότητα και την παρακαταθήκη του τιμώμενου προσώπου μίλησαν άνθρωποι που συμπορεύτηκαν μαζί του σε κρίσιμες αυτοδιοικητικές μάχες και αναπτυξιακά προγράμματα.

Μια παρακαταθήκη για το μέλλον

Το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο συνεχίζει τις εργασίες του το Σαββατοκύριακο (17 και 18 Οκτωβρίου), εξετάζοντας κρίσιμα ζητήματα υποδομών, τουρισμού και του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής. Ωστόσο, η αποψινή βράβευση έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ανάπτυξη του αύριο δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς τον σεβασμό και την αναγνώριση των ανθρώπων που άνοιξαν τον δρόμο.

Το παρατεταμένο χειροκρότημα των παρευρισκόμενων και η εμφανής συγκίνηση του κ. Πετράκη κατά την παραλαβή της τιμητικής διάκρισης αποτέλεσαν τη δικαίωση μιας ολόκληρης ζωής προσφοράς στον τόπο του.

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