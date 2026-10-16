Στο μάτι της ΑΑΔΕ τόκοι καταθέσεων, μερίσματα, συντάξεις και αμοιβές από το εξωτερικό

Τους… λογαριασμούς θα στείλει η ΑΑΔΕ στις αρχές Νοεμβρίου σε χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα κάθε μορφής από το εξωτερικό, μετά την ολοκλήρωση, την 31η Οκτωβρίου, των διασταυρώσεων που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2026 οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν εντολή να διασταυρώσουν τουλάχιστον του 50% των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2021.

Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν μισθούς, συντάξεις, διοικητικές αμοιβές, μερίσματα, εισόδημα από ακίνητα και φυσικά τόκους καταθέσεων, τα οποία διασταυρώνονται με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2026 και των προηγούμενων ετών.

Ποια στοιχεία ελέγχονται



Στο πλαίσιο των συνεργασιών της ΑΑΔΕ με τις φορολογικές Αρχές άλλων χωρών ανταλλάσσονται στοιχεία που αφορούν:

Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα φορολογικής κατοικίας και ΑΦΜ του δικαιούχου.

Οι IBAN των λογαριασμών,.

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών κάθε 31η Δεκεμβρίου των τελευταίων πέντε ετών.



Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους,



Εισοδήματα κάθε μορφής, δηλαδή τα ακαθάριστα ποσά από αμοιβές, συντάξεις, μερίσματα, τόκους και άλλων εσόδων που αποκόμισε σε άλλη χώρα, ο έχων τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Ποιοι κινδυνεύουν

Η νομοθεσία προβλέπει πως ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημα του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, δηλαδή για το παγκόσμιο εισόδημα που αποκτά μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Επίσης, ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημα, που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Σε κάθε περίπτωση τα εισοδήματα πρέπει να δηλώνονται στην Ελλάδα και φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου ανάλογα με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η χώρα μας με κάθε μία από τις άλλες χώρες.

Οι συγκεκριμένες διασταυρώσεις που διενεργούνται τώρα, είναι ο δεύτερος γύρος, καθώς ο πρώτος γύρος πραγματοποιήθηκε στα μέσα του έτους και ολοκληρώθηκαν στα τέλη Ιουλίου.

Σε αυτές διασταυρώθηκε πάνω από το 10% των εισερχομένων πληροφοριών τόκων ταυτοποιημένων φυσικών προσώπων από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC2/CRS) τουλάχιστον για το έτος 2020.

Οι συγκεκριμένες διασταυρώσεις αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με εισοδήματα από το εξωτερικό που προέρχονται από τόκους καταθέσεων, μερίσματα, καθώς συναλλαγές που διενεργούνται μέσω ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και παρόχων ψηφιακών πληρωμών.

Από τις αρχές Νοεμβρίου θα αρχίσει η αποστολή των ειδοποιητηρίων σε όσους εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα, προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις, πριν κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις και θα ακολουθήσει ο καταλογισμός φόρων και προστίμων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκια» 105 εκατ. ευρώ από 34.000 ιδιοκτήτες Airbnb που... ξέχασαν να τα δηλώσουν

Μείωση της γραφειοκρατίας, περισσότερη συνέπεια – Σε λειτουργία το νέο Μητρώο για τις ανακληθείσες διοικητικές πράξεις



