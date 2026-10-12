Αυτοί κινδυνεύουν με πρόστιμο 700 ευρώ αν οδηγούν μόνοι το αυτοκίνητο

Πρόστιμο έως 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για όσους οδηγούν χωρίς να τηρούν τον περιορισμό που τους υποχρεώνει να έχουν συνοδηγό. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι 17χρονοι που διαθέτουν προσωρινή άδεια οδήγησης.

Μέχρι να συμπληρώσουν τα 18 και να αποκτήσουν την οριστική άδεια, μπορούν να οδηγούν μόνο με συνοδό ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών, ο οποίος έχει δίπλωμα κατηγορίας Β για τουλάχιστον πέντε χρόνια και πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ο περιορισμός αφορά, όμως, και οδηγούς που για λόγους υγείας δεν επιτρέπεται να οδηγούν μόνοι τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βάσει ιατρικής υπόδειξης, καταγράφεται στην άδεια οδήγησης ο ειδικός κωδικός 05.05, που επιβάλλει την παρουσία συνοδηγού.

Η παραβίαση του συγκεκριμένου όρου αντιμετωπίζεται ως οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια, με τις αντίστοιχες κυρώσεις να περιλαμβάνουν χρηματικό πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ - Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Δίκη για Τέμπη: «Ένα φανάρι να υπήρχε, τα παιδιά θα ζούσαν» -Τι είπε ο Πάνος Ρούτσι στο δικαστήριο