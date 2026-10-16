Μέσι: Το υπερπολυτελές καταμαράν των 27 μέτρων και των 10 εκ.ευρώ (βίντεο)

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες με μια νέα επένδυση εκατομμυρίων, αυτή τη φορά στον κλάδο των πολυτελών θαλάσσιων ναυλώσεων.

Ο Αργεντινός σταρ του ποδοσφαίρου παρήγγειλε ένα υπερπολυτελές καταμαράν, μήκους σχεδόν 27 μέτρων, με εκτιμώμενη εμπορική αξία που πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Πέντε καμπίνες, ιδιωτικό beach club, γκαράζ για jet ski και δύο κινητήρες συνολικής ισχύος 2.000 ίππων συνθέτουν το νέο του απόκτημα, το οποίο δεν προορίζεται μόνο για οικογενειακές αποδράσεις.

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Επένδυση εκατομμυρίων από τον Λιονέλ Μέσι



Το σκάφος αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο MIM Ocean, ανοίγοντας τον δρόμο και για την εμπορική του αξιοποίηση στην αγορά των πολυτελών ναυλώσεων.

Την είδηση έκανε γνωστή πριν από μερικές ώρες η Sunreef Yachts, η οποία ανακοίνωσε ότι ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας επέλεξε το μοντέλο Sunreef ULTIMA 88. Το καταμαράν βρίσκεται υπό κατασκευή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ρας Αλ Χάιμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και, μετά την παράδοσή του, αναμένεται να προστεθεί στον στόλο MIM Ocean, που συνδέεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μέσι στις Βαλεαρίδες Νήσους, στην Ισπανία.



Με μήκος 26,8 μέτρα και πλάτος 9,1 μέτρα, το ULTIMA 88 συνδυάζει τους μεγάλους χώρους ενός πολυτελούς σκάφους με τις δυνατότητες ενός σύγχρονου μηχανοκίνητου καταμαράν.

Η εξατομικευμένη έκδοση που επέλεξε ο Μέσι



Η εξατομικευμένη έκδοση που επέλεξε ο Αργεντινός διαθέτει τέσσερις καμπίνες επισκεπτών και μία ευρύχωρη σουίτα για τον ιδιοκτήτη, η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο το πλάτος του σκάφους. Συνολικά, οι πέντε καμπίνες μπορούν να φιλοξενήσουν έως 10 άτομα.

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Το στοιχείο που ξεχωρίζει βρίσκεται στην πρύμνη, όπου διαμορφώνεται το Ocean Lounge, ένας ιδιωτικός χώρος με αίσθηση παραλίας πάνω στο σκάφος. Οι αναδιπλούμενες πλευρικές πλατφόρμες επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ προβλέπεται ειδικό γκαράζ για jet ski.

Στο flybridge θα υπάρχουν χώροι ξεκούρασης, ψυχαγωγίας αλλά και άσκησης. Την κίνηση αναλαμβάνουν δύο κινητήρες των 1.000 ίππων έκαστος, με συνολική ισχύ 2.000 ίππων.

Η Sunreef έχει ήδη προσελκύσει πελάτες από τον χώρο του αθλητισμού και της διεθνούς επιχειρηματικής ελίτ. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Ραφαέλ Ναδάλ, ενώ τον Μάρτιο του 2026 έγινε γνωστό ότι ο Ισπανός τενίστας Κάρλος Αλκαράθ παρήγγειλε επίσης ένα ULTIMA 88.

Άγνωστο το ακριβές τίμημα κατασκευής του καταμαράν



Η Sunreef δεν έχει ανακοινώσει το τίμημα της συμφωνίας με τον Μέσι ούτε το πραγματικό κόστος κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Ωστόσο, οι διαθέσιμες τιμές στην αγορά δίνουν μια εικόνα για το ύψος της επένδυσης, το οποίο εκτιμάται στα 10.000.000 δολάρια.

Το οικονομικό ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται στην απόκτηση του σκάφους. Η ένταξή του στον στόλο MIM Ocean δημιουργεί προοπτικές αξιοποίησης στην αγορά των πολυτελών ναυλώσεων, όπου μία εβδομάδα διακοπών μπορεί να κοστίζει όσο ένα πολυτελές αυτοκίνητο ή ένα διαμέρισμα.



Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του MIIA, του πρώτου Sunreef ULTIMA 88 που διατίθεται για ναύλωση. Σύμφωνα με την επίσημη πλατφόρμα Sunreef Charter, το συγκεκριμένο καταμαράν προσφέρεται στην Καραϊβική από 110.000 δολάρια την εβδομάδα. Έχει μήκος 26,8 μέτρα, πέντε καμπίνες, δυνατότητα φιλοξενίας 10 επιβατών και τετραμελές πλήρωμα.

Με βάση αυτή την τιμή αναφοράς, το σκάφος του Μέσι θα μπορούσε, εφόσον διατεθεί για ναυλώσεις, να προσφέρεται ενδεικτικά έναντι 100.000 έως 130.000 ευρώ την εβδομάδα.

Στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων



Για τον Μέσι, πάντως, η απόκτηση ενός καταμαράν αξίας σχεδόν 10 εκατ. ευρώ αποτελεί ένα μόνο μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή περιουσία του Αργεντινού εκτιμάται σε 1,1 δισ. δολάρια. Το περιοδικό, σε αφιέρωμά του τον Ιούνιο του 2026, με τίτλο «How Lionel Messi Became A Billionaire», παρουσίασε την πορεία με την οποία ο ποδοσφαιριστής πέρασε στην κατηγορία των δισεκατομμυριούχων.

Το Forbes υπολογίζει ότι τα συνολικά έσοδα του Μέσι από ποδοσφαιρικά συμβόλαια και εμπορικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της καριέρας του προσεγγίζουν τα 1,8 δισ. δολάρια.

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