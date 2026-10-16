Europa League: «Τεσσάρες» για Μίλαν, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν-Η βαθμολογία

Ομάδες με μεγάλη ποιότητα που συνήθως κοσμούν με την παρουσία τους το Τσαμπιονς Λιγκ βρίσκονται φέτος στο Europa League και δείχνουν εκεί την ισχύ τους. Η Μίλαν θεωρείται από πολλούς το πρώτο φαβορί της διοργάνωσης και συμπεριφέρθηκε αναλόγως στην αποστολή της στο Σάλτσμπουργκ, όπου διέλυσε τους αυστρτακούς με 4-0 (15’, 32’, 49’ Αλφάνζο Σισέ, 72’ Ράμος).

Ανάλογη ήταν η εικόνα της αναμέτρησης στο Πποζναν της Πολωνίας,. Όπου η Μπάγερ Λεβερκούζεν συνέθλιψε την τοπική Λεχ επίσης με 4-0 (23’ Τίλμαν, 29’, 41’ Σικ, 89’ Μαζά). Άλλη κλάση και η Μπενφίκα που στο ντέρμπι… ονομάτων στο «Ντα Λουζ» στρίμωξε από την αρχή στα σχοινιά την προβληματική φέτος Σέλτικ (4-1). Φανταστική εμφάνιση απότ η πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνοια που πέρασε πανηγυρικά από την Σλοβενία κόντρα στην θεωρητικά ισοδύναμη Τσέλιε θριαμβεύοντας με 3-0 (17’ Μόντνορ, 59’ Τάνκοβιτς, 85’Κουλιμπαλί).

Ματσάρα έγινε όπως αναμενόταν στη Γαλλία, όπου η Λιόν επιβλήθηκε της Κρίσταλ Πάλας με 3-2. Η έτερη αγγλική ομάδα που αγωνιζόταν εκτός έδρας, η Σάντερλαντ, πήγε να πάθει κάζο κόντρα στην δεύτερης κατηγορίας πορτογαλική Τορεένσε, αλλά με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο πήρε το διπλό (1-2).

Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής στο Γιουρόπα Λιγκ:

Τσέλιε – Ομόνοια 0-2, Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1, Λεχ Πόζναν – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-4, Λιόν – Κρίσταλ Πάλας 3-2, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ 1-1, Τορεένσε – Σάντερλαντ 1-2, Σάλτσμπουργκ – Μίλαν 0-4.

Ρεν – ΟΦΗ 2-1, Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1, Γιαγκελόνια – Αραράτ Αρμενία 3-1, Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ 1-0, Θέλτα – Γιουβέντους 1-2, Μπενφίκα – Σέλτικ 4-1, Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατς 3-0, Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν 2-1, Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας 1-1, Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας 2-3.

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ