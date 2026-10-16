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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία UEFA: Στη 10η θέση η Ελλάδα!

oly
clock 00:13 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με δύο νίκες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και την ήττα του ΟΦΗ στη Ρεν, η Ελλάδα έφτασε τους 45.812 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά από Τσεχία και Πολωνία στη μάχη της UEFA.

Από κει και πέρα, η Γιαγκελόνια κέρδισε την Αραράτ και κράτησε την Πολωνία σε απόσταση αναπνοής, με τη Τσεχία να ακολουθεί.

Η βαθμολογία της UEFA

  • 9. Τουρκία 50.675 – 5.500 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)
  • 10. Ελλάδα 45.812 – 5.400 βαθμοί 4/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός)
  • 11. Πολωνία 45.525 – 3.400 βαθμοί 2/5 (Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια)
  • 12. Τσεχία 45.325 – 3.500 βαθμοί 4/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Γιάμπλονετς)
  • 13. Νορβηγία 39.812 – 6.200 βαθμοί 4/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Μπραν)
  • 14. Δανία 39.306 – 5.000 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

Τι σημαίνει κάθε θέση:

7η ως 9η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

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