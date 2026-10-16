Παρέμβαση Σενετάκη για το ΟΣΔΕ 2026: Ζητά άμεση εξέταση της παράτασης και σαφές σχέδιο πληρωμών

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Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου βρέθηκε ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από τους εκπροσώπους των ΚΥΔ για την πορεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις προτάσεις τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Βρέθηκα στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου για να ενημερωθώ από τους ανθρώπους των ΚΥΔ για την πορεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026.

Η εικόνα που παρουσίασαν προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, στην Κρήτη έχει προχωρήσει περίπου το 20% των αιτήσεων. Τα τεχνικά προβλήματα, οι πρόσθετες διασταυρώσεις και τα δικαιολογητικά απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο για κάθε παραγωγό.

Αναγνώρισα την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία για τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς. Ευχαρίστησα τους ανθρώπους των ΚΥΔ για την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά.

Όμως, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι η μετάβαση σε ένα σύστημα υπό δημόσιο έλεγχο, με διαφάνεια στις αγροτικές ενισχύσεις, είναι αναγκαία. Για να πετύχει, πρέπει να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί και όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις τους.

Γι’ αυτό κατέθεσα προ ημερών ερώτηση στη Βουλή. Ζήτησα σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ΟΣΔΕ 2026 και απάντηση για την παράταση της διαδικασίας.

Ήδη υπήρξε μετάθεση της προθεσμίας για τις 30 Οκτωβρίου.

Σήμερα, οι εκπρόσωποι των ΚΥΔ εξήγησαν γιατί ζητούν περισσότερο χρόνο, έως το τέλος του έτους. Η πρότασή τους χρειάζεται άμεση εξέταση, μαζί με εφαρμόσιμο σχέδιο για τις πληρωμές.

Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να δοθεί προκαταβολή μέσα στον Νοέμβριο και να ακολουθήσει η εξόφληση έως το τέλος του έτους.

Προτεραιότητα είναι να προστατευθούν στην πράξη τα δικαιώματα και το εισόδημά τους».

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