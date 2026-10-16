Αλέξης Τσίπρας: «Το αφήγημα της 3ης τετραετίας δεν περπατάει»

Απαντήσεις σε όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας περιείχε η ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, στην κοινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, των τομεαρχών και των αναπληρωτών τους, και του Οργανωτικού Γραφείου του κόμματος.

Στην ομιλία, με την οποία άνοιξαν οι εργασίες του διευρυμένου αυτού οργάνου, ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε από την πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί της Κρήτης και τη διαπίστωση ότι το κράτος είναι απών και «ο πολίτης έχει ανάγκη από προστασία και ασφάλεια», όπως είπε.

Το πρόβλημα της ακρίβειας ήταν στο επίκεντρο της κριτικής του κατά της κυβέρνησης, κάνοντας εκ νέου λόγο για «ένα αόρατο μνημόνιο, ένα μνημόνιο που φουσκώνει τους αριθμούς στο βενζινάδικο, στο σούπερ μάρκετ, στη διαβίωση των πολιτών». Ενώ στο σημείο αυτό κατέθεσε συγκριτικό πίνακα με τιμές του 2019 και σημερινές, σε βασικά προϊόντα, τιμές ενοικίων και καυσίμων κοκ.

Το επόμενο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ο πρόεδρος της Συμπαράταξης ήταν αυτό που ανέκυψε σε σχέση με την τέως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής: «Τελικά οι Αμερικάνοι στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που της ταιριάζει», συμπέρανε και καταλόγισε «τεράστια ευθύνη» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, «γιατί δεν έχει ακόμη διαψεύσει τη περίφημη φράση της πρέσβεως μπροστά στον υπουργό Ενέργειας, για τη δυνατότητα των ΗΠΑ όποτε το επιθυμούν να ρίξουν μια εκλεγμένη κυβέρνηση».

Στα αμιγώς πολιτικά, σύμφωνα με τον Αλ. Τσίπρα, «το αφήγημα της 3ης τετραετίας δεν περπατάει. Δεν περπατάει ούτε το αφήγημα της σταθερότητας έχοντας μπροστά έναν απρόβλεπτο χειμώνα». Άλλωστε, «ο πήχης αυτός του 25%, έτσι όπως τέθηκε από τον κ. Μητσοτάκη δείχνει και τα αληθινά όρια της δυναμικής του», υποστήριξε ο πρόεδρος της Συμπαράταξης.

Ενώ στην κορύφωση της ομιλίας του, σημείωσε: «Τώρα ήρθε η ώρα να αποδείξουμε όχι μόνο ότι υπάρχει εναλλακτικός προοδευτικός δρόμος, αλλά ότι μπορεί να γίνει πράξη σε αυτές τις εκλογές».

Σε σχέση δε, με τις «διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα και εγώ προσωπικά από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ», ξεκαθάρισε: «Δεν πρόκειται να απαντήσω με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ό,τι κι αν ακούσω. Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί η πολιτική μας αντιπαράθεση σε έναν εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο». Δεν πρέπει, συμπλήρωσε, «να τσακωνόμαστε με άλλους, αλλά να τσακωνόμαστε με τα προβλήματα των πολιτών». Ενώ σε άλλο σημείο, επέκρινε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για αντιφατικές τοποθετήσεις σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας διευκρίνισε ότι «εμείς δεν έχουμε συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική μας διαδρομή απέναντι στη Δεξιά είναι απολύτως καθαρή. Όσο και αν προσπάθησαν να μας σπιλώσουν, στη μνήμη του λαού μας η διακυβέρνηση του 2015-2019 ως “πρώτη φορά αριστερά”», υπογράμμισε χειροκροτούμενος.

Ακολούθως παρεμβαίνοντας στη συζήτηση των μετεκλογικών σεναρίων, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δήλωσε: «Δεν πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει πολίτης σε αυτή τη χώρα που να θεωρεί πιθανό να δει εμένα στα ίδια κυβερνητικά έδρανα με τον κ. Μητσοτάκη. Κι όχι μόνο με τον Μητσοτάκη. Αλλά και με τον Πιερακάκη, τον Δένδια, τον Χατζηδάκη, τον Βενιζέλο ή τον Στουρνάρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας. Εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες. Μην το ταλαιπωρούμε άλλο. Άλλοι όμως πρέπει να ξαναδούν τις ευθείες και τις τεθλασμένες τους γραμμές...». Και, τέλος, κάλεσε τα μέλη και στελέχη της ΕΛΑΣ: «πάμε λοιπόν, να δημιουργήσουμε το ρεύμα της νίκης».

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