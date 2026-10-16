Νίκη Κεραμέως: «Έρχονται αλλαγές στις γονικές άδειες» - Τι προανήγγειλε

Την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζομένους, καθώς και νέες ρυθμίσεις για τις γονικές άδειες και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», ενώ σημαντικές αλλαγές έρχονται και στο πλαίσιο των γονικών αδειών.

Όπως ανέφερε, η νέα φάση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, ενώ για τις γονικές άδειες σημείωσε χαρακτηριστικά πως στόχος της κυβέρνησης και του υπουργείου είναι «να ενισχυθούν συνολικά οι εργαζόμενοι γονείς και να τους αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και τη στήριξη που χρειάζονται».

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες

Στις νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και αλλαγές στις γονικές άδειες, με στόχο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Μεταξύ άλλων υπενθύμισε πως «επεκτείναμε την άδεια μητρότητας, θεσπίσαμε άδεια πατρότητας, δώσαμε τη δυνατότητα να μεταβιβάσεις μέρος της άδειας μητρότητας στον πατέρα, θεσπίσαμε την άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, θεσπίσαμε ότι είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα γονικής άδειας», και τώρα «ερχόμαστε και βελτιώνουμε τη λήψη της γονικής άδειας».

Πιο αναλυτικά η κ. Κεραμέως υπογράμμισε πως κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται 4 μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί που έχει έως 8 ετών, όμως με διαφορά τουλάχιστον ενός έτους, γεγονός που πλέον καταργείται. «Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο πώς ακριβώς θα λαμβάνεις αυτό το μέτρο» υπογράμμισε. Παράλληλα, θα παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο λήψης της άδειας όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη. Και το τρίτο μέτρο αφορά την άδεια φροντιστή αφού μέχρι τώρα για να τη δικαιούται ένας εργαζόμενος θα έπρεπε να εργάζεται τουλάχιστον 6 μήνες στον εργοδότη, γεγονός που επίσης καταργείται με στόχο – όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως – «τα νέα μέτρα να ενισχύσουν συνολικά κατά προτεραιότητα τους εργαζόμενους γονείς, να τους δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη στήριξη που χρειάζονται για να συνδυάσουν κιόλας την προσωπική τους ζωή, την οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική τους ζωή».

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επέκταση σε 500.000 εργαζομένους

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ιδιωτική υγεία, τα καθαριστήρια, τα κομμωτήρια, οι συμβουλευτικές και διαφημιστικές υπηρεσίες, τα logistics, οι επισκευές και οι υπηρεσίες καθαρισμού. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από το μέτρο. Η υπουργός υπογράμμισε ότι η κάρτα διασφαλίζει την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την αμοιβή των εργαζομένων για τις ώρες που απασχολούνται, ενώ παράλληλα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως σημείωσε, σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερωρίες έχουν αυξηθεί έως και 1.200% μετά την εφαρμογή του μέτρου, ενώ πρόσεθσε πως «διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος αμείβεται για τις ώρες που εργάζεται». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι για εργαζόμενο που εντοπίζεται να εργάζεται χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση της κάρτας προβλέπεται πρόστιμο 10.500 ευρώ. Για καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας, ακόμη και ανώνυμα, μέσω του 1555.

Ανεργία: Στο 7,4% και νέα προγράμματα απασχόλησης

Η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,4%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, ενώ η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ιστορία της. Ωστόσο, όπως επισήμανε, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας γίνεται δυσκολότερη, καθώς απαιτούνται πλέον πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για ομάδες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες, στις άνεργες μητέρες και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για εργασία εξ αποστάσεως από απομακρυσμένους δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την υπουργό, το κράτος θα επιδοτεί για έναν χρόνο το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσληψη εργαζομένων που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθούν.

Παράλληλα, προβλέπεται επιδότηση έως 90% για την απασχόληση άνεργων γυναικών, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. «Θέλουμε να ανοίξουμε μια νέα δεξαμενή εργαζομένων και νέες δυνατότητες […] να δουλέψουν μένοντας στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέοι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία

Η υπουργός προανήγγειλε επίσης νομοσχέδιο για τη χρήση αλγορίθμων στη διαχείριση εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες. Όπως εξήγησε, οι αλγόριθμοι επηρεάζουν κρίσιμες αποφάσεις, όπως η ανάθεση εργασιών, οι προαγωγές και η διακοπή συνεργασιών. Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, καθώς και ανθρώπινη εποπτεία σε σημαντικές αποφάσεις.

«Ο αλγόριθμος τι λαμβάνει υπόψη πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουν οι εργαζόμενοι», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι θα προβλέπεται ανθρώπινη εποπτεία σε κρίσιμες αποφάσεις. Το νομοσχέδιο, το οποίο βασίζεται σε ευρωπαϊκή οδηγία, βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Τέλος, αναφερόμενη στο στεγαστικό ζήτημα και στην επιστροφή Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η υπουργός σημείωσε ότι περίπου 473.000 από τους 770.000 πολίτες που έφυγαν έχουν επιστρέψει, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 62%.

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