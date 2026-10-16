Πότε εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες – Τι να προσέξετε φέτος

Στις 3 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2026, με περίπου 300.000 υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας pothen.gr.

Σε περίπτωση που χρειαστούν διορθώσεις, προβλέπεται περιθώριο ενός μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Μία από τις σημαντικές αλλαγές αφορά τους συζύγους, οι οποίοι πλέον υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις Πόθεν Έσχες. Τα στοιχεία που δηλώνονται αφορούν, μεταξύ άλλων, τα υπόλοιπα και την περιουσιακή κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Για διορθώσεις, προβλέπεται περιθώριο ενός μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Πόθεν Έσχες: Η διαδικασία

Παράλληλα, η διαδικασία διευκολύνεται μέσω της αυτόματης άντλησης στοιχείων από διάφορες βάσεις δεδομένων. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται οι επενδύσεις, όπως ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και προθεσμιακές καταθέσεις, καθώς και τα τραπεζικά υπόλοιπα, οι καταθέσεις και οι πιστωτικές κάρτες.

Αυτόματα αντλούνται επίσης πληροφορίες για τα υπόλοιπα δανείων από τράπεζες και ιδιώτες, καθώς και για τις θυρίδες. Στη δήλωση μπορούν ακόμη να εμφανίζονται στοιχεία για εταιρείες στις οποίες οι υπόχρεοι είναι μέτοχοι, εταίροι ή διαχειριστές, μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ.

Τα εισοδήματα αντλούνται από τη φορολογική δήλωση Ε1, ενώ τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας προέρχονται από το Ε9. Σε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου, απαιτούνται επιπλέον το συμβόλαιο και το τίμημα της συναλλαγής. Αντίστοιχα, στοιχεία για τα μεταφορικά μέσα αντλούνται από τη φορολογική δήλωση Ε1.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: