Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες με πτώση της θερμοκρασίας: Πότε αναμένονται βροχές στην Κρήτη

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Αλλάζει ξανά ο καιρός τις επόμενες ώρες της Παρασκευής (16/10), καθώς αναμένεται ένα 24ωρο επιδείνωσης με βροχές και καταιγίδες.

Βροχές στη βόρεια Κρήτη

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη βόρεια Κρήτη από τις βραδινές ώρες αλλά και τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/10), καθώς τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν αρχικά στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα θα κινηθούν σταδιακά προς τα νότια, επηρεάζοντας και τις Κυκλάδες.

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Η επιδείνωση θα συνοδευτεί από την εισροή ψυχρότερων αέριων μαζών, με τις ανατολικές περιοχές της χώρας να αναμένεται να δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα. Αντίθετα, στα δυτικά ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Παρά τις κατά τόπους αξιόλογες βροχοπτώσεις, τα συνολικά ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.

Παράλληλα, οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση δεν διαφαίνεται ανάγκη έκδοσης απαγορευτικού απόπλου.

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