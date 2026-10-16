Ουκρανία: Επίθεση της Ρωσίας με drones - Χωρίς ρεύμα χιλιάδες άνθρωποι

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Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν περίπου 370.000 άνθρωποι στη δυτική Ουκρανία, έπειτα από ρωσική επίθεση με drones στην περιφέρεια Βολίν, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ενώ ζημιές υπέστη και επιχείρηση με ξένες επενδύσεις, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Η επίθεση εντάσσεται σε νέο κύμα ρωσικών επιδρομών σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επιπλέον τραυματισμοί και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η ένταση των πληγμάτων οδήγησε την Πολωνία στην απογείωση μαχητικών αεροσκαφών για την προστασία του εναέριου χώρου της, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί κάποια παραβίαση.

Τραυματίες στο Ουμάν – Διακοπές ρεύματος στο Κίεβο

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Βολίν, Ρόμαν Ρομανιούκ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.

Στο Ουμάν, στην κεντρική Ουκρανία, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολυκατοικία, σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία.

Την ίδια ώρα, έκτακτες διακοπές ρεύματος εφαρμόστηκαν και στο Κίεβο, όπως γνωστοποίησε μέσω X η ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία DTEK, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ρωσικοί βομβαρδισμοί.

Σε επιφυλακή η Πολωνία

Κατά τη διάρκεια των επιδρομών, οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ενεργοποίησαν προληπτικά τα μέτρα προστασίας του εθνικού εναέριου χώρου, απογειώνοντας μαχητικά αεροσκάφη.

Η κινητοποίηση ανακοινώθηκε μέσω X, με τον πολωνικό στρατό να διευκρινίζει αργότερα ότι δεν εντοπίστηκε παραβίαση των συνόρων της χώρας.

Τι ανακοίνωσε η Μόσχα για τα πλήγματα στην Οδησσό

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εγκατάσταση εφοδιασμού στην περιφέρεια της Οδησσού, καθώς και φορτηγό πλοίο που κατευθυνόταν προς το λιμάνι της πόλης.

Η Μόσχα υποστήριξε ότι και οι δύο στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς, χωρίς να παρουσιάζονται στην ανακοίνωση στοιχεία που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση του ισχυρισμού.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βλαντίμιρ, Αλεξάντρ Αβντέγεφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν ουκρανική επίθεση με drones εναντίον εγκατάστασης θέρμανσης στην περιοχή.

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