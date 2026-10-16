Νέο ξέσπασμα Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Ντροπή… Πιο δύσκολος στη συνεργασία από τον Πούτιν»

Νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» την επανέναρξη των ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικά διυλιστήρια και υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία με τον Ουκρανό πρόεδρο είναι δυσκολότερη από ό,τι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Είναι ντροπή! Υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Newsmax, επικαλούμενος την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

Trump: "Zelenskyy is not a good guy for us to deal with ... I'm not a big fan of Zelenskyy. They've destroyed that country." (Note that Trump also blames Obama for the war, but never Putin!) https://t.co/dv53bkzJd8 — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

«Δεν θέλει συμφωνία»

«Το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Δηλώνει πως θέλει, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει».

«Κατέστρεψε τη χώρα»

Συνεχίζοντας τις επικρίσεις του, ο Τραμπ επικαλέστηκε συνέντευξη νεαρής Ουκρανής που, όπως είπε, παρακολούθησε πρόσφατα, αποδίδοντάς της τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατέστρεψε τη χώρα μας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι μάς πήρε τους άνδρες μας. Οι άνδρες μας δεν έχουν πόδια, δεν έχουν χέρια. Σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε ψυχιατρικά ιδρύματα ή είναι νεκροί».

Trump: "I watched an interview of a young woman the other day from Ukraine. And she said, 'President Zelenskyy has destroyed our country. President Zelenskyy has taken our men away from us. Our men have no legs, no arms. Our men in many cases in mental institutions or they're dead.'" — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

Η ουκρανική επίθεση με drones σε διυλιστήριο στην περιφέρεια Ριαζάν ήταν η πρώτη σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, την Κυριακή, ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν σε «ενεργειακή εκεχειρία».

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την επανέναρξη των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, καλώντας παράλληλα τον Αμερικανό πρόεδρο να μη στέκεται στο πλευρό του «επιτιθέμενου» στον πόλεμο με τη Ρωσία.

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