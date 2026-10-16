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ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ξέσπασμα Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Ντροπή… Πιο δύσκολος στη συνεργασία από τον Πούτιν»

ντόναλντ τραμπ
clock 08:52 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» την επανέναρξη των ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικά διυλιστήρια και υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία με τον Ουκρανό πρόεδρο είναι δυσκολότερη από ό,τι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι ντροπή! Υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Newsmax, επικαλούμενος την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

«Δεν θέλει συμφωνία»

«Το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Δηλώνει πως θέλει, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει».

«Κατέστρεψε τη χώρα»

Συνεχίζοντας τις επικρίσεις του, ο Τραμπ επικαλέστηκε συνέντευξη νεαρής Ουκρανής που, όπως είπε, παρακολούθησε πρόσφατα, αποδίδοντάς της τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατέστρεψε τη χώρα μας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι μάς πήρε τους άνδρες μας. Οι άνδρες μας δεν έχουν πόδια, δεν έχουν χέρια. Σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε ψυχιατρικά ιδρύματα ή είναι νεκροί».

Η ουκρανική επίθεση με drones σε διυλιστήριο στην περιφέρεια Ριαζάν ήταν η πρώτη σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, την Κυριακή, ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν σε «ενεργειακή εκεχειρία».

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την επανέναρξη των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, καλώντας παράλληλα τον Αμερικανό πρόεδρο να μη στέκεται στο πλευρό του «επιτιθέμενου» στον πόλεμο με τη Ρωσία.

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