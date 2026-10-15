Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια

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Η Ουκρανία πρόκειται να συνεχίσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, όπως ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε σήμερα (15.10.2026).



Ο Ζελένσκι τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο αποκλεισμός (των επιθέσεων σε διυλιστήρια) τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν».

Παράλληλα, ρωσικά αεροπορικά πλήγματα που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειακού κυβερνήτη Ολεκσάντρ Χάνζα μέσω Telegram.

Επιπλέον, η Ρωσία προχώρησε σε επίθεση στο λιμάνι του Ισμαήλ στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, που ενημέρωσε μέσω Telegram, επλήγησαν και δύο φορτηγά πλοία που κατευθύνονταν προς την Οδησσό, τα οποία, όπως αναφέρεται, χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Τί είπε για το Starlink

H δήλωση του Ζελένσκι συνέπεσε με την ταυτόχρονη υποβάθμιση της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις.

Πρακτικά αυτό που έγινε είναι ότι η υπηρεσία Starlink, η οποία ανήκει στην SpaceX του Ίλον Μασκ, επέβαλε περιορισμούς στην ταχύτητα, θέτοντας ως όριο τα 160 χλμ./ώρα. Αυτό σήμαινε ότι όσα οπλικά συστήματα κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή, έχαναν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο.

Αναφερόμενος στο θέμα ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν από τους Αμερικανούς ομολόγους τους πως «αν δεν σταματήσετε τις επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων, θα διακόψουμε την παροχή πληροφοριών», αν και στη συνέχεια το πρόβλημα παρουσιάστηκε στο Κίεβο ως τεχνική δυσλειτουργία.

Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο οι δυσλειτουργίες στο δορυφορικό σύστημα Starlink να οφείλονταν σε τεχνικό πρόβλημα. «Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα, ήταν θέμα βούλησης», τόνισε.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως αρνηθεί ότι η Ουάσιγκτον είχε διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Μασκ έγραψε στο X ότι τα συστήματα Starshield - το δορυφορικό δίκτυο στρατιωτικών προδιαγραφών που βασίζεται στην τεχνολογία του Starlink - «ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και τελούν υπό τον έλεγχό της»

Για να προσθέσει: «Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Πρόκειται για την σοβαρότερη κρίση στις σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον από τότε που ο Τραμπ και οι κορυφαίοι συνεργάτες του επέπληξαν δημόσια τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

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