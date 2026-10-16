ΗΠΑ: Τρία παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο του Ορεγκον

Τρία παιδιά κι ένας δάσκαλος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της πόλης Μπεντ στο Oρεγκον των ΗΠΑ, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Μάικ Κραντς.

Στο δημοτικό σχολείο Silver Rail σήμανε συναγερμός χθες, Πέμπτη, όταν η αστυνομία έλαβε κατεπείγουσες κλήσεις για επίθεση ενόπλου. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν το σχολικό συγκρότημα.

Ακολούθως ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε νεκρός, δήλωσε ο Μάικ Κραντς. Διευκρίνισε πως ένας κάτοικος που «είδε τον ύποπτο» να μπαίνει στο σχολείο με μακρύκαννο όπλο τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε.

Ο διοικητής της αστυνομίας διευκρίνισε πως νεκροί είναι ένας δάσκαλος και τρία παιδιά – ηλικίας 5, 8 και 11 ετών. Ενα επτάχρονο παιδί και ένας 54χρονος εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, συμπλήρωσε. Αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο του δράστη.

Εξω από το σχολείο συγκεντρώθηκαν πολλοί γονείς που αγωνιούσαν για την τύχη των παιδιών τους. Το Μπεντ είναι μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στο Ορεγκον, σε απόσταση 280 χλμ. νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ. Το δημοτικό σχολείο Silver Rail αριθμεί περίπου 450 μαθητές –ηλικίας 5 έως 11 ετών– και 40 μέλη προσωπικού.

🚨🇺🇸 Reporter breaks down live as MULTIPLE CHILDREN KILLED in Oregon elementary school shooting Footage showed long lines of school buses parked on the street as emergency crews flooded the scene and evacuated surviving students. Police confirmed the gunman is DEAD. Unconfirmed reports indicate an armed parent on campus may have stepped in and shot the gunman before officers arrived. More to follow, this is heartbreaking 💔 Writer: Bri https://t.co/Pb0znj3Mrd — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 15, 2026

Πηγ'η: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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