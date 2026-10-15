Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρεις «μαϊμού» υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ για απάτες 22.460 ευρώ

Τέσσερις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης και μία απόπειρα εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 23, 31 και 36 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτη και διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 3 έως τις 13 Οκτωβρίου 2026, οι δράστες τηλεφωνούσαν σε κατοίκους περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Με διάφορα προσχήματα, έπειθαν τα θύματα να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα σε εξωτερικά, μη επιτηρούμενα σημεία των σπιτιών τους. Στη συνέχεια, μέλη της ομάδας μετέβαιναν με όχημα στα συγκεκριμένα σημεία και αφαιρούσαν τα αντικείμενα.

Από τις τέσσερις απάτες οι δράστες φέρονται να απέσπασαν συνολικά 22.460 ευρώ, καθώς και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας, ενώ διαπιστώθηκε και μία απόπειρα εξαπάτησης.

Οι τρεις συλληφθέντες εντοπίστηκαν στις 14 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης, ενώ επέβαιναν σε όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν στις υποθέσεις. Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία όπου διέμεναν από κοινού, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, κατασχέθηκαν πέντε κινητά τηλέφωνα και 400 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με στόχο την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα:

Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σε συνεργασία με τα Αστυνομικά Τμήματα Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας και Β΄Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση τεσσάρων (4) περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης και μια απόπειρας, που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί (23χρονος, 31χρονη και 36χρονη) κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτη και διακεκριμένες κλοπές. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 03.10.2026 έως και 13.10.2026 άγνωστοι δράστες τηλεφωνούσαν σε κατοίκους σε διάφορες περιοχές του



Ηρακλείου, προσποιούμενοι τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν κοσμήματα και χρήματα σε εξωτερικό ανεπιτήρητο σημείο της οικίας τους.

Στη συνέχεια οι ανωτέρω δράστες, έχοντας το ρόλο εισπράκτορα ή οδηγού δραστικού οχήματος, μετέβαιναν στα εν λόγω σημεία με όχημα και τα αφαιρούσαν. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν σε τέσσερις (4) περιπτώσεις,



συνολικά το χρηματικό ποσό των -22.460- ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας, ενώ εξακριβώθηκε ακόμα μία απόπειρα εξαπάτησης.

Από αστυνομικούς Της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Ηρακλείου εντοπίστηκε χθες (14.10.2026) στο Ηράκλειο το εν λόγω όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τρεις ημεδαποί οι οποίοι και συνελήφθησαν. Σε έρευνα που



ακολούθησε σε οικία που διέμεναν από κοινού σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 400 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την ταυτοποίηση των αγνώστων μελών της εγκληματικής οργάνωσης και για την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητας της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: