Σοφιανός για Μπάρμπα: «”Έσπασε” την πιάτσα και απαίτησε ένα εκατομμύριο για ένα επεισόδιο»

Ο Φίλιππος Σοφιανός μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα Αργά και αναφέρθηκε στη Βάνα Μπάρμπα και πως εκείνη «άνοιξε» τον δρόμο προκειμένου όσοι εργάζονταν στον χώρο της υποκριτικής να διεκδικούν ό,τι χρήματα ήθελε ο καθένας.

"Τα χρήματα και το κασέ στο επάγγελμά μας, δεν ακολουθούν πια αυτό που διδαχθήκαμε…Υπήρξε η αυτοκρατορία των ηθοποιών, η οποία ξεκίνησε όταν μια εξαιρετική συνάδελφος είχε το θράσος να ζητήσει για ένα επεισόδιο 1εκ. ευρώ. Όταν ο μισθός στο θέατρο ήταν 140 χιλιάδες. Η ηθοποιός αυτή ήταν η Βάνα Μπάρμπα.

Η Βάνα έσπασε την πιάτσα και απαίτησε να πάρει 1εκ. για ένα επεισόδιο. Και μετά, νομιμοποιήθηκε ο καθένας να ζητάει ό,τι θέλει. Αλλά, την αρχή την έκανε η Βάνα και ήταν και η εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης από το 1992 και μετά, που έψαχνε να βρει εκπροσώπηση, να βρει πρόσωπα να τα συνδέσει μαζί με το λογότυπο του καναλιού, όπου εκεί δίνονταν γη και ύδωρ στους ηθοποιούς… Αυτό κράτησε περίπου δέκα χρόνια", είπε ο ηθοποιός.

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