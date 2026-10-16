Κώστας Τσουκαλάς: 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κινδυνεύουν να μη δουν ολόκληρη την αύξηση

Για «ανεξήγητη εμμονή» της κυβέρνησης στην υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του, κατηγορώντας την ότι ενώ δεσμεύτηκε για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, «τελικά επιχειρούν τη μερική διατήρησή της από την πίσω πόρτα».

Ειδικότερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει σε δήλωσή του ότι «σύμφωνα με δημοσίευμα του "Ελεύθερου Τύπου" 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν αύξηση στο σύνολο της συνταξιοδοτικής παροχής, αλλά η αύξηση θα υπολογιστεί στο ποσό της σύνταξης αφού αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει πως «αν αυτό ισχύει η περίφημη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν θα ισχύει για μια σημαντική μερίδα των συνταξιούχων, καθώς οι αυξήσεις για αυτούς δεν θα είναι 2,8% αλλά λιγότερο».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να ξεκαθαρίσει τη θέση της» και υπογραμμίζει ότι «η δημιουργία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων παραβιάζει την αρχή της ισότητας».

«Η εμμονή της κυβέρνησης στην υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου είναι πραγματικά ανεξήγητη. Δεσμεύθηκαν για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τελικά επιχειρούν τη μερική διατήρησή της από την πίσω πόρτα», σχολιάζει.

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