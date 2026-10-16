Ηράκλειο: Φώναζε στη μαμά, χτύπησε το γιο και το πλήρωσε

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Χειροπέδες για ενδοικογενειακή βία φόρεσε ένας 60χρονος Βρετανός χθες (15/10) το βράδυ σε τουριστικό κατάλυμα στα Μάλια.

Η 55χρονη σύντροφός του τον κατήγγειλε στην αστυνομία ότι στης άσκησε ψυχολογική και λεκτική βία, και ότι χτύπησε με τα χέρια τον 12χρονο γιο της.

Ο 60χρονος οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.

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