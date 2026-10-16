Τι θα φάμε σήμερα; Σούπα με λευκά φασόλια και λαχανικά

Υλικά (6 μερίδες)
400 γρ. μικρά λευκά φασόλια
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, τριμμένο
2 μεγάλα καρότα, κομμένα σε ροδέλες
2 στικ σέλερι, κομμένα σε ροδέλες
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
3 κ.σ. λάδι
1 κ.σ. αποξηραμένη ρίγανη
αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Μουλιάζουμε τα φασόλια σε άφθονο νερό για 8 ώρες. Στη συνέχεια, τα ξεπλένουμε καλά και τα στραγγίζουμε.
Βήμα 2: Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι και μαγειρεύουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα καρότα και το σέλερι σε μέτρια φωτιά για 5-6 λεπτά.
Βήμα 3: Προσθέτουμε τα φασόλια, το αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη και ανακατεύουμε καλά, ώστε να ενωθούν με τα λαχανικά.
Βήμα 4: Προσθέτουμε νερό στην κατσαρόλα, τόσο ώστε να καλύπτει τα υλικά και η στάθμη του να βρίσκεται 3-4 εκ. πάνω από αυτά.
Βήμα 5: Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 2 ώρες. Δοκιμάζουμε και, αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο ακόμη αλάτι και πιπέρι. Αποσύρουμε από τη φωτιά και σερβίρουμε.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 321 kcal
Υδατάνθρακες: 31,4 γρ.
Πρωτεΐνη: 12,2 γρ.
Λιπαρά: 9,3 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 1,7 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα
Πάολα: Η πρώτη εικόνα από το Voice στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη