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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Σούπα με λευκά φασόλια και λαχανικά

σουπα
clock 08:30 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (6 μερίδες)

400 γρ. μικρά λευκά φασόλια

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, τριμμένο

2 μεγάλα καρότα, κομμένα σε ροδέλες

2 στικ σέλερι, κομμένα σε ροδέλες

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

3 κ.σ. λάδι

1 κ.σ. αποξηραμένη ρίγανη

αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση

Βήμα 1: Μουλιάζουμε τα φασόλια σε άφθονο νερό για 8 ώρες. Στη συνέχεια, τα ξεπλένουμε καλά και τα στραγγίζουμε.

Βήμα 2: Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι και μαγειρεύουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα καρότα και το σέλερι σε μέτρια φωτιά για 5-6 λεπτά.

Βήμα 3: Προσθέτουμε τα φασόλια, το αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη και ανακατεύουμε καλά, ώστε να ενωθούν με τα λαχανικά.

Βήμα 4: Προσθέτουμε νερό στην κατσαρόλα, τόσο ώστε να καλύπτει τα υλικά και η στάθμη του να βρίσκεται 3-4 εκ. πάνω από αυτά.

Βήμα 5: Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 2 ώρες. Δοκιμάζουμε και, αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο ακόμη αλάτι και πιπέρι. Αποσύρουμε από τη φωτιά και σερβίρουμε.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 321 kcal

Υδατάνθρακες: 31,4 γρ.

Πρωτεΐνη: 12,2 γρ.

Λιπαρά: 9,3 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 1,7 γρ.



Πηγή: newsbeast.gr

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