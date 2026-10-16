Τι θα φάμε σήμερα; Σούπα με λευκά φασόλια και λαχανικά

Υλικά (6 μερίδες)



400 γρ. μικρά λευκά φασόλια



1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, τριμμένο



2 μεγάλα καρότα, κομμένα σε ροδέλες



2 στικ σέλερι, κομμένα σε ροδέλες



2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



3 κ.σ. λάδι



1 κ.σ. αποξηραμένη ρίγανη



αλάτι και πιπέρι







Εκτέλεση



Βήμα 1: Μουλιάζουμε τα φασόλια σε άφθονο νερό για 8 ώρες. Στη συνέχεια, τα ξεπλένουμε καλά και τα στραγγίζουμε.



Βήμα 2: Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι και μαγειρεύουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα καρότα και το σέλερι σε μέτρια φωτιά για 5-6 λεπτά.



Βήμα 3: Προσθέτουμε τα φασόλια, το αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη και ανακατεύουμε καλά, ώστε να ενωθούν με τα λαχανικά.



Βήμα 4: Προσθέτουμε νερό στην κατσαρόλα, τόσο ώστε να καλύπτει τα υλικά και η στάθμη του να βρίσκεται 3-4 εκ. πάνω από αυτά.



Βήμα 5: Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 2 ώρες. Δοκιμάζουμε και, αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο ακόμη αλάτι και πιπέρι. Αποσύρουμε από τη φωτιά και σερβίρουμε.

Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 321 kcal



Υδατάνθρακες: 31,4 γρ.



Πρωτεΐνη: 12,2 γρ.



Λιπαρά: 9,3 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 1,7 γρ.







Πηγή: newsbeast.gr

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