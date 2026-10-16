Υπόθεση Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου – Η εκτίμηση για το περιεχόμενο

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Οι αστυνομικοί που έκαναν νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εντόπισαν δύο φιαλίδια.

Η έρευνα έγινε με εντολή του ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών εντόπισαν δύο φιαλίδια, τα οποία φαίνεται ότι περιείχαν το αντίδοτο της μιδαζολάμης, της πρώτης κατασταλτικής ουσίας που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, γνωστού και ως «anexate».

Αυτό, βέβαια, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και από τους εργαστηριακούς ελέγχους που θα ακολουθήσουν. Στο επίκεντρο της έρευνας ήταν η ουσία προποφόλη, αλλά και το κλειδωμένο συρτάρι της 56χρονης γιατρού.

Έρευνα έγινε και για άλλες αναισθητικές ουσίες, με τις οποίες η κατηγορούμενη γιατρός φαίνεται να προκαλούσε μέθη σε ασθενείς για να τους υποβάλει σε πλασμαφαίρεση.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ του MEGA για την υπόθεση Μαζωνάκη:

Υπενθυμίζεται ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε και η ουσία «anexate». Πρόκειται για το αντίδοτο στην κατασταλτική ουσία της μιδαζολάμης, η οποία χορηγήθηκε πρώτη στον άτυχο καλλιτέχνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δίπλα στην προποφόλη, τη μιδαζολάμη και το αντίδοτό της, προστέθηκε και μια τέταρτη ουσία. Η αλπραζολάμη, ευρέως γνωστή με την εμπορική της ονομασία, Xanax.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ποσότητες. Αν υπήρξε υπερδοσολογία κατασταλτικών φαρμάκων και φερόμενη δηλητηρίαση του τραγουδιστή και αν το Xanax λήφθηκε πέριξ της ώρας θανάτου ή αν προϋπήρχε ημέρες πριν στον οργανισμό του.

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