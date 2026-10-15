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ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου με εντολή ανακριτή

ιατρείο - Μαζωνάκης
clock 17:07 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο ιατρείο που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών, καθώς και των συνηγόρων των δύο πλευρών.

Η διαδικασία εντάσσεται στις ενέργειες που πραγματοποιούνται για τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα σχετικά στοιχεία. Περισσότερες πληροφορίες για τα ευρήματα της έρευνας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

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Γιώργος Μαζωνάκης
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