Κατάρρευση στους Ιταλικούς Στρατώνες στα Χανιά - Δεν βρέθηκαν εγκλωβισμένα άτομα

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων και της ΕΜΑΚ στον Ιταλικό Στρατώνα, μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής στην είσοδο του ιστορικού κτιρίου. Από την πτώση αποκολλήθηκαν κομμάτια τσιμεντένιας κατασκευής και ξύλινα δοκάρια, ενώ δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι.

Στο σημείο επιχειρούν άνδρες και σκύλοι της ΕΜΑΚ, ενώ ενισχύσεις έχουν μεταβεί και από το Ηράκλειο. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Χανίων, Γιώργος Νικηφοράκης, συνεχίζεται η εκπόνηση της μελέτης για την ανακατασκευή του ιστορικού κτιρίου, το οποίο σχεδιάζεται να στεγάσει στο μέλλον το δημαρχείο της πόλης.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί απαγορευτικές πινακίδες και σήματα για την αποτροπή της πρόσβασης στο κτίριο.

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