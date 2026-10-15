Κρήτη: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής του Ιταλικού Στρατώνα – Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

Επιχείρηση για τον εντοπισμό πιθανού εγκλωβισμένου ατόμου βρίσκεται σε εξέλιξη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων στον Ιταλικό Στρατώνα, μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής στην είσοδο του ιστορικού κτιρίου. Από την πτώση αποκολλήθηκαν τμήματα τσιμεντένιας κατασκευής και ξύλινα δοκάρια.

Οι πυροσβέστες ερευνούν το σημείο με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί στις αρχές, το τελευταίο διάστημα φέρεται να διέμενε στο κτίριο ένας άστεγος άνδρας. Για την ενίσχυση των ερευνών αναμένεται να μεταβεί από το Ηράκλειο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Χανίων, Γιώργος Νικηφοράκης, συνεχίζεται η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης για την ανακατασκευή του ιστορικού κτιρίου, το οποίο σχεδιάζεται να στεγάσει στο μέλλον το δημαρχείο της πόλης. Αναφορικά με την πρόσβαση στο κτίριο, σημείωσε ότι έχουν τοποθετηθεί απαγορευτικές πινακίδες και σήματα.

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