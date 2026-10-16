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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

«Έλεος κυβέρνηση, είμαστε όλοι λούτσα»: Η Κέλλυ Σταμούλη του ΠΑΣΟΚ ξαναχτυπά στο TikTok!

Κέλλυ Σταμούλη
clock 09:19 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με έναν δικό της τρόπο και έμφαση στο ότι «γίναμε όλοι λούτσα» επέλεξε η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ, Κέλλυ Σταμούλη, να τοποθετηθεί για τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την τελευταία κακοκαιρία, την περασμένη Τετάρτη.



«Γιατί να ζούμε αυτό το άγχος και να γινόμαστε λούτσα;»αναρωτιέται στην αρχή του βίντεο η κυρία Σταμούλη σύμφωνα με την οποία «κρεμόμαστε από μια κλωστή», κάνοντας και τη σχετική κίνηση με τα χέρια.



Αφού, στη συνέχεια, δυσκολεύτηκε να πει «πολιτική προστασία» λέγοντας στην αρχή «πολιτιστική προστασία», η Κέλλυ Σταμούλη απευθυνόμενη στην κυβέρνηση και δείχνοντας τα βρεγμένα μαλλία της είπε:



«Έλεος κυβέρνηση, είμαστε όλοι λούτσα»



«Γι' αυτό σας λέω ΠΑΣΟΚ... Και έγινα και λούτσα» κλείνει το βίντεό της η κυρία Σταμούλη, η οποία στα backstage αποκάλυψε ότι τον ρόλο του εικονολήπτη τον είχε αναλάβει η... μητέρα της!



Δείτε το βίντεο της Κέλλυς Σταμούλη

@userkellycookie #πασοκ ♬ original sound - Kelly Stamouli Κέλλυ Σταμούλη

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