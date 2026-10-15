Ρέθυμνο: Μετεωρολογικοί σταθμοί και παρακολούθηση ποταμών, στο σχεδιασμό για τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Στην ενίσχυση της έγκαιρης προειδοποίησης, με μετεωρολογικούς σταθμούς και συστήματα παρακολούθησης ποταμών, προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, στο επίκεντρο του σχεδιασμού τίθενται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών, ο καθαρισμός των κοιτών και η λειτουργία του φράγματος Ποταμών σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι παρεμβάσεις εξετάστηκαν στη διευρυμένη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του δήμου, που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Ρεθύμνου, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργου Σκορδίλη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του δήμου, έχει προχωρήσει η προετοιμασία και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης, με εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών για την κάλυψη της γεωγραφικής του έκτασης. Στον σχεδιασμό προβλέπονται επίσης δύο βυθόμετρα, στον Αρκαδιώτη και στον Πλατανιανό ποταμό, καθώς και δύο σταθμοί παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στόχος είναι η πληρέστερη καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών και η έγκαιρη ενημέρωση των υπηρεσιών όταν απαιτείται κινητοποίηση.

Ο κ. Σκορδίλης έδωσε έμφαση στον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων, επισημαίνοντας ότι η προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα πρέπει να συνδέεται με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών κοινής ωφέλειας, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία τους ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.

Στο μεταξύ, εκτενής συζήτηση έγινε για τη λειτουργία του φράγματος Ποταμών και τον ρόλο του στην αντιπλημμυρική προστασία. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων για τον καθαρισμό των κοιτών των ποταμών, ως μέρος του συνολικού σχεδιασμού περιορισμού των επιπτώσεων από έντονες βροχοπτώσεις.

Τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα στο ορεινό Ρέθυμνο αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης, με τους συμμετέχοντες να εξετάζουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης της πόλης και των οικισμών του δήμου σε ανάλογες συνθήκες. Βαρύτητα δόθηκε στις πρακτικές που εφαρμόστηκαν, στην επάρκεια των διαθέσιμων μέσων και στις διαδικασίες άμεσης παρέμβασης, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών.

Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών παρουσίασαν τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό, τις αρμοδιότητες και τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Διατυπώθηκαν επίσης προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας και επιβεβαιώθηκαν οι τρόποι συντονισμού των ενεργειών τους.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Θοδωρής Νίνος, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Λελεδάκης, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του ΕΚΑΒ, της εκπαίδευσης, του ΔΕΔΔΗΕ, των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, των τεχνικών υπηρεσιών και εθελοντικών οργανώσεων.

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