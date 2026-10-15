ΠΕΜ.15 Οκτ 2026 00:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Άρης Σερβετάλης: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ

σερβεταλης
clock 12:00 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Άρης Σερβετάλης βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Δήμο Αγίου Δημητρίου και συμμετείχε σε μια συζήτηση με θέμα: «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού».

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με μακριά μαλλιά και πυκνά γένια καθώς θα υποδυθεί τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή σε νέα τηλεοπτική σειρά. 

Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος, όπου ακολούθησε τη μοναστική καθημερινότητα προκειμένου να προσεγγίσει τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί.

@sirkoniordos

Αρης Σερβεταλης

♬ πρωτότυπος ήχος - leo

Διαβάστε επίσης 

Παπουτσάκη: "Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη και δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου"

Δανάη Μπάρκα: Οι νέες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

άρης σερβετάλης Άγιος Σειρά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis