Άρης Σερβετάλης: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ

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Ο Άρης Σερβετάλης βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Δήμο Αγίου Δημητρίου και συμμετείχε σε μια συζήτηση με θέμα: «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού».

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με μακριά μαλλιά και πυκνά γένια καθώς θα υποδυθεί τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή σε νέα τηλεοπτική σειρά.

Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος, όπου ακολούθησε τη μοναστική καθημερινότητα προκειμένου να προσεγγίσει τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί.

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