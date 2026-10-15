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ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Κατέρρευσε τμήμα του πρώην Πολεμικού Μουσείου - Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

ΕΜΑΚ
clock 14:30 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες, στο κτήριο που λειτουργούσε παλαιότερα ως Πολεμικό Μουσείο στα Χανιά, μετά την κατάρρευση τμήματός του.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να βρίσκονταν άστεγοι στο σημείο και να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται να φτάσει και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από δέκα πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο οχημάτων και ειδικού μηχανισμού ακουστικού εντοπισμού, που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα ερείπια.

Βίντεο και πληροφορίες: zarpanews.gr

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