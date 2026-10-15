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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Η περιοχή που «πνίγηκε» στο νερό – Ξεπέρασε τα 1.000 χιλιοστά βροχής!

βροχή
clock 16:19 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε την Κρήτη το τελευταίο διήμερο, μόλις δέκα ημέρες μετά την προηγούμενη έντονη κακοκαιρία, με σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται κυρίως στα δυτικά του νησιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπως τα παρουσίασε ο διευθυντής Ερευνών Κώστας Λαγουβάρδος, οι βροχοπτώσεις από το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου καταγράφηκαν από δίκτυο 65 μετεωρολογικών σταθμών σε ολόκληρη την Κρήτη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία από την περιοχή της Σαμαριάς, όπου ο μετεωρολογικός σταθμός έχει καταγράψει περισσότερα από 1.000 χιλιοστά βροχής μέσα στις πρώτες 15 ημέρες του Οκτωβρίου, αποτυπώνοντας την ένταση των φαινομένων που έχουν πλήξει την περιοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ

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