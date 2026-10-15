Η Άννα Βίσση στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι

Στο Παρίσι ταξίδεψε η Άννα Βίσση μετά τις συζητήσεις που έχουν προκύψει γύρω από τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα. Η τραγουδίστρια βρέθηκε να παρακολουθήσει από κοντά συναυλία της Celine Dion

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο από τη βραδιά, εστιάζοντας σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή: την αντίδραση της Céline Dion μπροστά στην αγάπη και την αποθέωση που εισέπραξε από το κοινό της.

«Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε», έγραψε χαρακτηριστικά

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