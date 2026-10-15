ΠΕΜ.15 Οκτ 2026 15:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι

β
clock 17:00 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο Παρίσι ταξίδεψε η Άννα Βίσση μετά τις συζητήσεις που έχουν προκύψει γύρω από τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα. Η τραγουδίστρια βρέθηκε  να παρακολουθήσει από κοντά συναυλία της Celine Dion

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο από τη βραδιά, εστιάζοντας σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή: την αντίδραση της Céline Dion μπροστά στην αγάπη και την αποθέωση που εισέπραξε από το κοινό της.

«Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε», έγραψε χαρακτηριστικά

β

Διαβάστε επίσης

Αθερίδης για 56χρονη γιατρό του Κολωνακίου: "Το πόσο σκληρό είναι που μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε"

Παράσχος για τον καρκίνο: «Έκανα κάτι παρόμοιο με τον Μαζωνάκη και πάω καλύτερα»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αννα Βισση νίκος καρβελας σελίν ντιόν
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis