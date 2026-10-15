Καστανιά: Σε εξέλιξη η βιολογική καταπολέμηση του εντόμου στα Χανιά – Έκκληση στους παραγωγούς να ελέγξουν τα δέντρα τους

Την εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου Dryocosmus kuriphilus, το οποίο αποτελεί σοβαρή απειλή για τις καστανιές, αποφάσισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ενημερωτική συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή επιστημόνων, υπηρεσιακών στελεχών και εκπροσώπων των καστανοπαραγωγικών περιοχών.

Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα προς τους καστανοπαραγωγούς των Χανίων να προβούν άμεσα σε επισκόπηση των δέντρων τους για τυχόν ενδείξεις προσβολής και να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον εντοπίσουν χαρακτηριστικά εξογκώματα σε βλαστούς και φύλλα. Στόχος είναι η ακριβής καταγραφή της έκτασης εξάπλωσης του εντόμου στην Π.Ε. Χανίων, προκειμένου να οργανωθεί αποτελεσματικά η αντιμετώπισή του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Στη διαδικασία συμμετείχαν η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα στην Π.Ε. Χανίων Χρύσα Μακράκη – Χαριτάκη, στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής και της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, καθώς και εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών και δήμων των καστανοπαραγωγικών περιοχών.

Κεντρικός εισηγητής ήταν ο ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗ-ΜΗΤΡΑ Δημήτριος Αβτζής, ο οποίος παρουσίασε τα διαθέσιμα επιστημονικά μέσα αντιμε-τώπισης του Dryocosmus kuriphilus, καθώς και τα δεδομένα από την εφαρμογή τους σε πε-ριοχές όπου έχει ήδη εντοπιστεί το έντομο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η εφαρμογή προγράμματος βιολογικής κα-ταπολέμησης με την εξαπόλυση παρασιτοειδών εντόμων, σε χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί βάσει επιστημονικών κριτηρίων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα συνδράμει ενεργά στην όλη προσπάθεια εξασφαλίζοντας την προμήθεια του απαιτούμενου βιολογικού υλικού. Την επιστημονική υποστήριξη της παρέμβασης θα αναλάβει ο Δημήτριος Αβτζής, καθορίζοντας τον κατάλληλο χρόνο και τα ακριβή σημεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εξαπολύσεις των ωφέλιμων παρασι-τοειδών.

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