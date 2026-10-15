Έντι Ράμα: Δεν θα παραιτηθώ - Οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές

«Δεν θα παραιτηθώ. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές», είναι η απάντηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, στο αίτημα -τελεσίγραφο των διαδηλωτών να παραιτηθεί έως στις 13:00 τοπική ώρα, όπως δήλωσε στο Reuters και υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει στη βία να εμποδίσει το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας.

«Η ευθύνη μου είναι να ακούσω, να απαντήσω σε εύλογες ανησυχίες και να προχωρήσω την Αλβανία μπροστά. Η εναλλακτική λύση θα ήταν η προδοσία των Αλβανών που μου έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, από το πρωί, εκτεταμένα επεισόδια σημειώνονται στις δρόμους των Τιράνων μεταξύ ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φοιτητών. Λόγω δε της έκρυθμης κατάστασης ανεστάλη η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών για την ασφάλεια των πολιτών. Μαζί με τους διαδηλωτές είναι και μαθητές ενώ κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, όπως στο Ελμπασάν, τη Σκοδρα, την Κορυτσά όπου φοιτητές και μαθητές προκαλούν ζημιές σε δημόσια κτίρια.

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