Τουρκία: Δύο νεκροί και τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη (βίντεο)

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Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 14χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, εγκλωβισμούς πολιτών και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης.

Στην περιοχή Αγιάζαγά του Σαρίγερ, ένας 34χρονος γλίστρησε προσπαθώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του. Στην περιοχή Φατίχ, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα σε σημείο όπου είχαν λιμνάσει νερά από την ισχυρή βροχόπτωση.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ πρόσθεσε ότι τρεις πολίτες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι, πλημμυρισμένες συνοικίες, προβλήματα στην κυκλοφορία

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείλιση ρεμάτων πλημμύρισε δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκλωβίζοντας εργαζομένους για πολλές ώρες.

Εργαζόμενος σε εργοστάσιο σκυροδέματος περιέγραψε στο Ανατολού τις συνθήκες διάσωσης: «Μείναμε εγκλωβισμένοι για περίπου 14 ώρες και μας απεγκλώβισαν με εκσκαφέα. Περίπου 30 άνθρωποι περιμένουν ακόμη να διασωθούν. Το νερό στο εργοστάσιο έφτασε τα δύο με τρία μέτρα, ξεπερνώντας το ύψος μας. Με την υπερχείλιση του ρέματος ήταν αδύνατο να βγούμε έξω».

🇹🇷🌧️ Istanbul under water: nearly 100 mm of rain in 12 hours, 1,277 flooding incidents, schools closed Thursday — no serious injuries reported so far Torrential rain flooded Istanbul on Oct. 14, inundating homes, businesses, roads and underpasses and stranding vehicles in a city of about 16 million. The Istanbul governor's office reported 1,277 flooding incidents and 15 landslides, 47 people stranded, and damage affecting 808 homes, 280 businesses and 76 vehicles; congestion across the city reached about 90% at the evening rush hour. The heaviest rainfall, 193.84 mm, was recorded in Ömerli in Beykoz on the Asian side, and the city received nearly 100 mm citywide in 12 hours. Roads collapsed in the Eyüpsultan and Gaziosmanpaşa districts, and flooding hit hospitals, a metro station and a school. About 8,000 personnel and 2,000 vehicles and machines were deployed. The governor suspended schools for Thursday, put some public employees on leave, urged people to stay home, advised basement residents to spend the night elsewhere and barred motorcycles from traffic. Reported by AP, Daily Sabah, Bianet and Anadolu. AP reports no serious injuries; Anadolu reported at least three people hurt in rain-related incidents. Bystanders rescued a woman swept along a street and firefighters rescued a person from a flooded basement. I found no report of deaths. More rain is expected to move toward the Bosphorus and the Asian side through Thursday morning. This is an extreme rain event hitting a dense city, which is why the damage is concentrated in underpasses, basements and roads rather than in a single disaster. The warnings to avoid basements and stay home are the key safety advice. What to watch: whether the rain persists on the Asian side, any new reports of casualties, the restoration of roads and metro service, and how quickly drainage and collapsed road sections are repaired. Sources: Istanbul Governor's Office; AFAD; AP; Daily Sabah; Bianet; Anadolu Agency; Türkiye Today. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 14, 2026

Οι πλημμύρες προκάλεσαν καθιζήσεις δρόμων, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και λεωφορεία ακινητοποιήθηκαν.

Στο Κιαάτχανε πλημμύρισε το τέμενος Σανταμπάντ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Αρναβούτκιοϊ και το Κιουτσούκτσεκμετζέ της δυτικής Κωνσταντινούπολης.

Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέστειλε για σήμερα και αύριο τη λειτουργία όλων των σχολείων. Ορισμένα δρομολόγια μετρό και τραμ αποκαταστάθηκαν το πρωί.

Βροχόπτωση-ρεκόρ και τρεις τραυματίες

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε πρωτοφανής ποσότητα βροχής.

«Μιλάμε για το ρεκόρ βροχόπτωσης στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε. Η κακοκαιρία έπληξε επίσης το Ερζερούμ, το Καρς, το Τούντζελι και τη Γιάλοβα.

Στη Γιάλοβα κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ στην περιοχή Εσένκιοϊ ένας φύλακας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού διασώθηκε με εκσκαφέα, όταν υπερχείλισε παρακείμενο ρέμα.

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