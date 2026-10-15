Πακιστάν: Κατάρρευση οροφής σχολείου: Στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών

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Στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της οροφής ενός σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και μια δασκάλα ενώ, οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών.

#Breaking 🚨At least 17 pupils & a teacher were killed when a school roof collapsed in #Peshawar, Pakistan. ▪️Over 40 were injured; rescue is ongoing. Officials fear the toll may rise as more remain trapped now. ▪️Many are still feared buried. #KPK #Pakistan https://t.co/HZrp36WyRd — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 15, 2026

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά.

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