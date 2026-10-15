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ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Κατάρρευση οροφής σχολείου: Στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών

πακιστάν σχολείο
clock 11:43 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της οροφής ενός σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και μια δασκάλα ενώ, οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά.

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