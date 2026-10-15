ΗΠΑ: Εξετάζουν χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά του Ιράν

Νέα σχέδια για ενδεχόμενη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει το Πεντάγωνο, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο και ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει αμφιβολίες ακόμη και για το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ από την ιρανική πλευρά.

Σύμφωνα με το CNN, τα στρατιωτικά σχέδια περιλαμβάνουν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται και η χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας των ΗΠΑ, γνωστής ως «μητέρα όλων των βομβών». Πρόκειται για τη βόμβα GBU-43/B MOAB, η χρήση της οποίας θα σηματοδοτούσε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ένα τέτοιο πλήγμα θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία του πολέμου ή να εξυπηρετήσει τους στρατηγικούς στόχους της Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μοντάνα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στην αποδυνάμωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και διερωτήθηκε με ποια πρόσωπα διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ. Όπως είπε, η ιρανική ηγεσία έχει αποδεκατιστεί, γεγονός που, όπως παραδέχθηκε, δημιουργεί δυσκολίες στον εντοπισμό συνομιλητών για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι διπλωματικές επαφές έχουν ουσιαστικά βαλτώσει τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική άμεσης συνεννόησης. Μετά τις άκαρπες συνομιλίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από την ιρανική αντιπροσωπεία να αποχωρήσει από τις ΗΠΑ, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη πρέπει να αποδείξει έμπρακτα πως δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, προχωρώντας σε ουσιαστικές δεσμεύσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Η παρατεταμένη σύγκρουση προκαλεί, παράλληλα, οικονομικές πιέσεις και αυξάνει το κόστος των καυσίμων για τους Αμερικανούς, εντείνοντας την πολιτική πίεση στον Τραμπ ενόψει των εκλογών. Την ίδια στιγμή, ακόμη και στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης διατυπώνονται ερωτήματα για το αν υπάρχει σαφής στρατηγική που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

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