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ΚΟΣΜΟΣ

Βροχές στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα παρασύρθηκε από νερά, δρόμοι έγιναν ποτάμια (βίντεο)

Κωνσταντινούπολη
clock 14:20 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η κακοκαιρία σφυροκοπεί περιοχές της Τουρκίας με τους μετεωρολόγους να εκδίδουν «πορτοκαλί» συναγερμούς για διάφορες περιοχές καθώς οι ισχυρές βροχές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Αρκετά ήταν τα προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη όπου καταγράφηκαν σκηνές χάους με δρόμους να γίνονται ποτάμια ενώ νερά μπήκαν και σε σταθμούς του μετρό.

Σε μια περίπτωση στην περιοχή Εσενγιούρτ, γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με την περιπέτειά της να καταγράφεται σε βίντεο.

Ευτυχώς για την ίδια, κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της και να τη σώσουν.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για αρκετά πλημμυρισμένα σπίτια, για νερά που μπήκαν σε νοσοκομεία αλλά και για καταρρεύσεις τοίχων σε σχολεία.

Κωνσταντινούπολη

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί σε διάφορες περιοχές μέχρι το προσεχές Σάββατο και εκτός από τις βροχές, θα υπάρχει και πτώση της θερμοκρασίας έως 6 βαθμούς Κελσίου.

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