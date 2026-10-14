Κακοκαιρία: 112 και προβλήματα σε διάφορες περιοχές – Αυξημένη επιφυλακή στην Κρήτη

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Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών, να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές σε πολλές περιοχές, κυρίως σε Αττική, Εύβοια και Σκιάθο.

Μήνυμα του 112 στη Σκιάθο – Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες





Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, καθώς και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά καταστήματα. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της έκτασης των προβλημάτων.

Επίσης τα ξημερώματα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του νησιού, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Οι τοπικές Αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα ή χειμάρρους.

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας στην Εύβοια – Νέο 112



Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή, με τον ποταμό Κηρέα να υπερχειλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων, σύμφωνα με το evima.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, και συγκεκριμένα στη θέση «Καντά».





Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή «Πορτάρα», όπου ο δρόμος έχει επίσης κλείσει εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα την περιοχή Πολιτικά με σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις.

Χθες το μεσημέρι στα Ψαχνά, εξάλλου, υποχώρησε το έδαφος στη Γέφυρα Καλυβίτη με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Προειδοποιήσεις του 112 και για Σκύρο και Σποράδες



Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 είχε αποσταλεί από το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια και σε όσους βρίσκονται στη Σκύρο και στις Σποράδες.

Οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από το μεσημέρι της Τρίτης έως το απόγευμα της Τετάρτης, λόγω της πρόβλεψης για έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού (Red Code) έχουν τεθεί η Αττική και άλλες επτά περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι ακόλουθες περιοχές:

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (Στερεά Ελλάδα)



Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων (Θεσσαλία)



Η Περιφέρεια Αττικής



Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου



Η Περιφέρεια Κρήτης



Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου



Η Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας



Η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην Κρήτη, όπου η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών προκάλεσε σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές στις υποδομές, έχει σημάνει συναγερμός, κυρίως στις πληγείσες περιοχές.

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας (Δήμος Μαντουδίου – Αγίας Άννας και Λίμνης Ευβοίας, Διρφύων Μεσσαπίων, Χαλκίδας, Καρύστου, Κύμης-Αλιβερίου) και στην Σκύρο.

Προβλήματα και στην Αττική από την κακοκαιρία



Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλημμυρισμένους δρόμους, με το Πέραμα να καταγράφει 85 χιλιοστά βροχής έως το βράδυ της Τρίτης.





Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές κυκλοφορίας εξαιτίας της συγκέντρωσης υδάτων στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εφαρμόστηκαν στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, καθώς και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, μεταξύ του 39,5ου και του 39,7ου χιλιομέτρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων. Στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιήθηκε αντιδρόμηση, με τα οχήματα να χρησιμοποιούν το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλλα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος, στον Πειραιά.

Ιδιαίτερα αυξημένα ύψη βροχής καταγράφηκαν εκτός από το Πέραμα, στη Μάνδρα και στη Σαλαμίνα, με αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους.

Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται και σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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