Το λιμάνι της Σαγκάης κατέγραψε μηνιαίο ρεκόρ με 5,1 εκατομμύρια TEU μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Shanghai International Port Group (SIPG), η διακίνηση από το λιμάνι της Σαγκάης τον Σεπτέμβριο έφτασε τα 5,135 εκατομμύρια TEU, σημειώνοντας αύξηση 6,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για νέο ιστορικό μηνιαίο ρεκόρ, το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετώπισε το λιμάνι κατά τη διάρκεια του μήνα.

Οι διαδοχικές διελεύσεις τριών ισχυρών τυφώνων ανάγκασαν τους τερματικούς σταθμούς να διακόψουν προσωρινά ορισμένες εργασίες, προκαλώντας καθυστερήσεις και συσσώρευση πλοίων που περίμεναν να εξυπηρετηθούν. Με την υποχώρηση της κακοκαιρίας, οι λιμενικές εγκαταστάσεις αύξησαν τον ρυθμό φορτοεκφορτώσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην αποσυμφόρηση των προβλητών και στην αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας των εμπορευματοκιβωτίων.

Ενδεικτικό των δυνατοτήτων του λιμανιού είναι το γεγονός ότι ο τερματικός σταθμός Mingdong διακίνησε 30.056 TEU μέσα σε ένα μόνο 24ωρο, καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Για να επιτευχθούν τέτοιες επιδόσεις απαιτείται συντονισμός ανάμεσα στις γερανογέφυρες, τα οχήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τους χώρους αποθήκευσης και τον προγραμματισμό των αφίξεων και αναχωρήσεων των πλοίων.

Η αυξημένη δραστηριότητα αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία του έτους. Από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026, η Σαγκάη διακίνησε περίπου 42,83 εκατομμύρια TEU, έναντι 41,54 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας άνοδο 3,1%.

Πλησιάζει τα 57 εκατομμύρια TEU ετησίως

Εάν η αυξητική τάση διατηρηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, η ετήσια διακίνηση θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 56,8 εκατομμύρια TEU. Πρόκειται για εκτίμηση με βάση τον μέχρι σήμερα ρυθμό ανάπτυξης και όχι για οριστική πρόβλεψη της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το 2025, η Σαγκάη είχε διακινήσει 55,06 εκατομμύρια TEU, διατηρώντας για 16η συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των λιμανιών εμπορευματοκιβωτίων. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επίδοση έχει το λιμάνι βαθέων υδάτων Yangshan, το οποίο εξυπηρετεί τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και διαχειρίζεται περισσότερο από το μισό της συνολικής κίνησης.

Οι αριθμοί αποκτούν διαφορετική διάσταση όταν μετατραπούν σε καθημερινή δραστηριότητα. Τα 5,135 εκατομμύρια TEU του Σεπτεμβρίου αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε περισσότερα από 171.000 TEU κάθε ημέρα, αν και η πραγματική διακίνηση μεταβάλλεται ανάλογα με τις αφίξεις των πλοίων και τις συνθήκες λειτουργίας των τερματικών σταθμών.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ένα TEU αντιστοιχεί σε εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών, ενώ ένα εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών υπολογίζεται ως δύο TEU. Επομένως, τα στοιχεία διακίνησης δεν αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό αριθμό των μεμονωμένων κοντέινερ που φορτώθηκαν ή εκφορτώθηκαν.

Εξίσου σημαντικός είναι ο χρόνος παραμονής των πλοίων, η διαθεσιμότητα θέσεων παραβολής και η δυνατότητα του λιμανιού να επανέρχεται γρήγορα σε κανονικούς ρυθμούς ύστερα από διακοπές εργασιών. Η επίδοση του Σεπτεμβρίου δείχνει πόσο κρίσιμη έχει γίνει αυτή η δυνατότητα για τη λειτουργία του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

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