Παρασύρης - Βατσινά: Όχι στον εμπαιγμό και στους νυχτερινούς εκβιασμούς για τους Αθανάτους

«Πυρά» από τους βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκο Παρασύρη, προκάλεσε η αιφνιδιαστική νυχτερινή τροπολογία της Κυβέρνησης για τη δημιουργία μεταναστευτικής δομής στην περιοχή Αθάνατοι. Οι δύο βουλευτές κάνουν λόγο για «εμπαιγμό» και «νυχτερινούς εκβιασμούς», καταγγέλλοντας την πλήρη απουσία διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Κρήτης.

Τι λέει ο Φραγκίσκος Παρασύρης:

Η κατάθεση της εσπευσμένης τροπολογίας στη Βουλή για τη μίσθωση του ακινήτου στη θέση «Λιναρίδι» στους Αθανάτους Ηρακλείου αποτελεί την αποκορύφωση μιας συστηματικής πολιτικής εξαπάτησης, ολιγωρίας και θεσμικού εμπαιγμού.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, ο κ. Πλεύρης και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενέπαιζαν απροκάλυπτα την τοπική κοινωνία. Ο ίδιος ο Υπουργός ζήτησε προτάσεις. Του κατέθεσα άμεσα μια συγκροτημένη και ρεαλιστική αντιπρόταση: την εγκατάσταση προσωρινών προκατασκευασμένων οικίσκων σε δημόσια έκταση, ώστε να μην επιβαρυνθεί μια κατοικημένη περιοχή και να μην δαπανώνται υπέρογκα ποσά σε ιδιωτικές μισθώσεις.

Αντί να αξιοποιήσουν τη λύση αυτή, άφησαν συνειδητά τον χρόνο να κυλά. Άφησαν τα πράγματα να οδηγηθούν στο σημερινό αδιέξοδο, ώστε να επικαλεστούν στη συνέχεια το «τετελεσμένο» και τις «έκτακτες ανάγκες».

Ενώ διαβεβαίωναν για δήθεν διάλογο, την ίδια ώρα προετοίμαζαν μεθοδεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Με νυχτερινούς αιφνιδιασμούς και αγνοώντας επιδεικτικά τις ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και όλων των παραγωγικών φορέων, επιχειρούν να εκβιάσουν καταστάσεις.

Η εσκεμμένη καθυστέρηση και η παντελής απουσία σοβαρού εθνικού σχεδιασμού δεν συγκαλύπτονται με εκπρόθεσμες τροπολογίες, υπέρογκα απευθείας μισθώματα των 13.500 ευρώ τον μήνα και τεχνητές πιέσεις.

Ξεκαθαρίζω για άλλη μια φορά προς κάθε κατεύθυνση: Στον εμπαιγμό, στα τελεσίγραφα και στους τεχνητούς εκβιασμούς δεν συναινώ.

Η θέση μου ήταν, είναι και παραμένει ξεκάθαρη, σταθερή και πλήρως ταυτισμένη με την τοπική κοινωνία, τους κατοίκους των Αθανάτων και τους φορείς του Ηρακλείου.

Καλούμε την κυβέρνηση και τον κ. Πλεύρη να αποσύρουν ΑΜΕΣΑ την απαράδεκτη ρύθμιση, να σταματήσουν την εμμονική χωροθέτηση στους Αθανάτους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το αδιέξοδο στο οποίο οι ίδιοι οδήγησαν την κατάσταση.

Οι Αθάνατοι και το Ηράκλειο δεν πρόκειται να ανεχτούν άλλο το θέατρο της κοροϊδίας.

Η ανακοίνωση της Ελένης Βατσινά:

"Οι Αθάνατοι δεν είναι μια υποσημείωση σε μια νυχτερινή τροπολογία. Οι πολίτες δεν είναι θεατές στις αποφάσεις που καθορίζουν τον τόπο τους" τονιζει η βουλευτής Ηρακλείου.

Οργισμένη ανακοίνωση απο την βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά μετα την αιφνιδιαστικη τροπολογία που κατατέθηκε και τιθεται προς ψήφιση το πρωι στη Βουλή.

Η κ.Βατσινα κατακεραυνώνει την σκόπιμη κατάθεση της τροπολογίας λίγες ώρες πριν τεθεί προς ψηφιση και τονίζει ότι "η Δημοκρατία δεν είναι νυχτερινή διαδικασία εξπρές. Δεν είναι αιφνιδιασμοί, τετελεσμένα και αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες".

Αυτή είναι η αντίληψη της κυβέρνησης της ΝΔ για τη Δημοκρατία; Να καταθέτει νυχτερινές τροπολογίες, με διαδικασίες που προκαλούν εύλογα ερωτήματα, και να επιχειρεί να τις περάσει με...συνοπτικές διαδικασίες χωρις ουσιαστικά δημόσια συζήτηση;

Η τροπολογία για την επίσημη χωροθέτηση της δομής μεταναστών στους Αθανάτους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή γραφειοκρατική διευθέτηση. Είναι μια απόφαση που αφορά τον τόπο, την τοπική κοινωνία και το δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να απαιτούν διαφάνεια.

Η Δημοκρατία δεν είναι νυχτερινή διαδικασία εξπρές. Δεν είναι αιφνιδιασμοί, τετελεσμένα και αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες.

Οι πολίτες αξίζουν καθαρές απαντήσεις. Η τοπική κοινωνία αξίζει σεβασμό. Και η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί επιλέγει αυτή την αιφνιδιαστικη διαδικασία για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Οι Αθάνατοι δεν είναι μια υποσημείωση σε μια νυχτερινή τροπολογία. Οι πολίτες δεν είναι θεατές στις αποφάσεις που καθορίζουν τον τόπο τους!

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