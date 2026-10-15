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ΚΡΗΤΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Οι ξυπόλυτοι μετανάστες στην Ιεράπετρα, απόδειξη των αδιέξοδων πολιτικών της κυβέρνησης

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕς ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
clock 14:09 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για τις άθλιες εικόνες με τους ξυπόλυτους μετανάστες στην Ιεράπετρα.

Οι ξυπόλυτοι μετανάστες στην Ιεράπετρα είναι απόδειξη των αδιέξοδων πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Οι εικόνες ντροπής στην Ιεράπετρα με δεκάδες ξυπόλυτους μετανάστες μέσα στη βροχή, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, να αναζητούν καταφύγιο στα στέγαστρα των απορριμματοφόρων, δεν περιποιούν τιμή σε κανένα κράτος που θέλει να λέγεται πολιτισμένο.

Τέτοιες καταστάσεις είναι αντίθετες σε κάθε έννοια ανθρωπιάς και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, όσα ακροδεξιάς υφής επιχειρήματα κι αν επιστρατεύει ο υπουργός Μετανάστευσης Θ. Πλεύρης.

Η αύξηση των αφίξεων προσφύγων και μεταναστών στην Κρήτη δεν είναι τωρινό φαινόμενο, αλλά η κυβέρνηση αργεί χαρακτηριστικά να λάβει επαρκή μέτρα για να εξασφαλίσει στοιχειωδώς αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Αντιθέτως, με τις αδιέξοδες πολιτικές του, το Υπουργείο Μετανάστευσης οδηγεί σε εγκλωβισμό χιλιάδων μεταναστών σε άθλιες δομές, παρατείνει το νομικό κενό και φτάνει να στέλνει στις ήδη υπερφορτωμένες φυλακές εκατοντάδες ανθρώπους με την κατηγορία της «παράνομης παραμονής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το λέει καθαρά: Πίσω από το «μετριοπαθές» προσωπείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρίσκεται μια κυβέρνηση με ακροδεξιό πρόσημο που εφαρμόζει το δόγμα «να κάνουμε το βίο αβίωτο» σε πρόσφυγες και μετανάστες.

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Συριζα μετανάστες στην ιεράπετρα
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