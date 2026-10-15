Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που είχε πάνω από 200 ζώα στο σπίτι της - Από σκυλιά μέχρι... κατσίκες

Πάνω από 100 σκυλιά αλλά και… κατσίκες είχε στο σπίτι της μια 54χρονη που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα κατέληξε με χειροπέδες το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από επεισόδιο που είχε με μια 35χρονη από την Αλγερία, κατά τη διάρκεια του οποίου την απείλησε με αποτέλεσμα να φτάσει η αστυνομία στο σημείο.

Σε έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Θέρμης ότι η 54χρονη διατηρεί στην οικία της περί τα 120 σκυλιά, 70 γάτες και περίπου 10 κατσίκες, χωρίς να εξασφαλίζεται για αυτά άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για απειλή & παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

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