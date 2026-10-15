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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στα προημιτελικά του Wuhan Open η Μαρία Σάκκαρη

ΣΑΚΚΑΡΗ
clock 13:33 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε ακόμη μία πειστική εμφάνιση στα γήπεδα της Κίνας και, ξεπερνώντας το εμπόδιο της ταλαντούχας 17χρονης Σλοβάκας, Μία Ποχάνκοβα, με 2-0 σετ (6-1, 6-4), πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τους «8» του Wuhan Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 35 στην παγκόσμιας κατάταξη) πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τους «8», όπου θα παίξει κόντρα την Πολωνή, Μάγια Χβαλίνσκα (Νο 22), η οποία επικράτησε στη Γουχάν της Ιβα Γιόβιτς (Νο 11), με 6-4 και 6-1. Οι δύο τους έχουν αναμετρηθεί για πρώτη φορά φέτος στο Roland Garros, με την πρωταθλήτρια από την Πολωνία να επικρατεί της Σάκκαρη και στη συνέχεια να φθάνει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης στο Παρίσι, όπου ηττήθηκε από τη Μίρα Αντρέεβα.

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